Пять человек, включая ребёнка, погибли при ударе Израиля по жилому дому в секторе Газа

В результате авиаудара, нанесённого израильскими военными по жилому дому в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По его данным, среди погибших числится ребёнок.

Источники канала утверждают, что только за последние сутки в результате израильских обстрелов в различных районах палестинского анклава были убиты не менее 85 человек.

Боевые действия в Газе активизировались с 18 марта, когда Израиль возобновил массированные авиаудары по сектору, прервав перемирие, которое действовало с января. Власти еврейского государства заявили, что решение об эскалации принято из-за отказа радикального движения ХАМАС принять условия соглашения, предложенного посредниками, включая спецпосланника президента США.