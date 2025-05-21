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20 мая, 22:00

Пять человек, включая ребёнка, погибли при ударе Израиля по жилому дому в секторе Газа

Al Jazeera: Удар Израиля по дому в Газе обернулся гибелью 5 человек

Жилой дом © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Жилой дом © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В результате авиаудара, нанесённого израильскими военными по жилому дому в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По его данным, среди погибших числится ребёнок.

Источники канала утверждают, что только за последние сутки в результате израильских обстрелов в различных районах палестинского анклава были убиты не менее 85 человек.

Боевые действия в Газе активизировались с 18 марта, когда Израиль возобновил массированные авиаудары по сектору, прервав перемирие, которое действовало с января. Власти еврейского государства заявили, что решение об эскалации принято из-за отказа радикального движения ХАМАС принять условия соглашения, предложенного посредниками, включая спецпосланника президента США.

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Ранее израильская авиация нанесла серию массированных ударов по сектору Газа. По информации местных источников, жертвами тогда стали не менее 151 человека, из которых около 70 — жители города Газа и северной части анклава. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман пояснил, что действия армии проходят в рамках новой фазы военной операции «Колесницы Гидеона». По его словам, наземные подразделения ЦАХАЛ продвигаются вглубь сектора, нанося точечные удары по объектам ХАМАС и занимая ключевые позиции.

Андрей Васильев
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