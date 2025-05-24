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24 мая, 12:50

Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском фестивале

Беременная Рианна в Каннах расцеловала охранника, который помог ей спуститься

Рэпер A$AP Rocky и певица Рианна. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Рэпер A$AP Rocky и певица Рианна. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Американская певица Рианна, находясь в Каннах по случаю ежегодной кинопремии, поблагодарила охранника за предложенную помощь при спуске по лестнице поцелуем в щеку. Она сопровождала на мероприятии своего супруга ASAP Rocky, который представляет фильм «Рай и ад», вышедший в этом месяце.

Рианна расцеловала охранника. Видео © X / rihanna__reign

Певица, которая на данный момент находится в положении, изначально не заметила протянутой руки. В итоге Рианна рассыпалась в благодарностях, одарив охранника поцелуем в щёку. Затем мужчине пожал руку и ASAP Rocky.

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Напомним, 37-летняя певица Рианна рассекретила третью беременность на Met Gala. Певица уже воспитывает двоих сыновей от музыканта ASAP Rocky.

Мария Любицкая
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