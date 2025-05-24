Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском фестивале

Американская певица Рианна, находясь в Каннах по случаю ежегодной кинопремии, поблагодарила охранника за предложенную помощь при спуске по лестнице поцелуем в щеку. Она сопровождала на мероприятии своего супруга ASAP Rocky, который представляет фильм «Рай и ад», вышедший в этом месяце.