Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском фестивале
Беременная Рианна в Каннах расцеловала охранника, который помог ей спуститься
Рэпер A$AP Rocky и певица Рианна. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA
Американская певица Рианна, находясь в Каннах по случаю ежегодной кинопремии, поблагодарила охранника за предложенную помощь при спуске по лестнице поцелуем в щеку. Она сопровождала на мероприятии своего супруга ASAP Rocky, который представляет фильм «Рай и ад», вышедший в этом месяце.
Рианна расцеловала охранника. Видео © X / rihanna__reign
Певица, которая на данный момент находится в положении, изначально не заметила протянутой руки. В итоге Рианна рассыпалась в благодарностях, одарив охранника поцелуем в щёку. Затем мужчине пожал руку и ASAP Rocky.