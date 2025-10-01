Глеб Калюжный прибыл на премьеру фильма в военной форме
Обложка © Life.ru
Проходящий срочную службу в Семёновском полку актёр Глеб Калюжный был отпущен в увольнительную для присутствия на премьере фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль.
Как передаёт корреспондент Life.ru, на кинопоказ молодой артист явился в военной форме, что привлекло особое внимание публики.
Видео © Life.ru
Ранее Life.ru рассказывал, что Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от срочной службы в Армии России, но 27 мая этот вопрос был решён. Артист, шесть лет не приходивший в военкомат, всё же отправился на призывной пункт. Причиной такого решения он назвал поездку в Донбасс.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.