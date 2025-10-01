Глеб Калюжный прибыл на премьеру фильма в военной форме

Проходящий срочную службу в Семёновском полку актёр Глеб Калюжный был отпущен в увольнительную для присутствия на премьере фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль.

Как передаёт корреспондент Life.ru, на кинопоказ молодой артист явился в военной форме, что привлекло особое внимание публики.

Видео © Life.ru