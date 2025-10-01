Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 16:42

Глеб Калюжный прибыл на премьеру фильма в военной форме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проходящий срочную службу в Семёновском полку актёр Глеб Калюжный был отпущен в увольнительную для присутствия на премьере фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль.

Как передаёт корреспондент Life.ru, на кинопоказ молодой артист явился в военной форме, что привлекло особое внимание публики.

Видео © Life.ru

«Набрал 8 кг за два месяца»: Актёр Калюжный рассказал о службе в армии
«Набрал 8 кг за два месяца»: Актёр Калюжный рассказал о службе в армии

Ранее Life.ru рассказывал, что Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от срочной службы в Армии России, но 27 мая этот вопрос был решён. Артист, шесть лет не приходивший в военкомат, всё же отправился на призывной пункт. Причиной такого решения он назвал поездку в Донбасс.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Глеб Калюжный
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar