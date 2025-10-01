Интервидение
1 октября, 11:57

Актёра-срочника Глеба Калюжного отпустили из воинской части на премьеру фильма

Актёру Глебу Калюжному дали увольнительную на премьеру фильма Первый на Олимпе

Глеб Калюжный в военной форме на премьере фильма «Первый на Олимпе». Обложка © Telegram / Григорий Сухов

Актёр Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Семёновском полку, получил увольнительную для участия в премьере фильма «Первый на Олимпе», где исполнил главную роль. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов в личном телеграм-канале.

Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе». Видео © Пятый канал

«Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма», — приводит слова актёра Пятый канал.

Артист-срочник рассказал, что служба в армии представляет для него важный и вдохновляющий жизненный этап. На пресс-конференции, посвящённой выходу картины, присутствовали его родственники, близкие люди и сослуживцы, с которыми он успел установить тёплые отношения.

«Набрал 8 кг за два месяца»: Актёр Калюжный рассказал о службе в армии
Ранее Life.ru рассказывал, что Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от срочной службы в Армии России, но 27 мая этот вопрос был решён. Артист, шесть лет не являвшийся в военкомат по повесткам, всё же отправился на призывной пункт. Он признался, что к такому решению его подтолкнула поездка в Донбасс. В результате уголовное дело в отношении Калюжного было закрыто.

