Актёра-срочника Глеба Калюжного отпустили из воинской части на премьеру фильма
Глеб Калюжный в военной форме на премьере фильма «Первый на Олимпе». Обложка © Telegram / Григорий Сухов
Актёр Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Семёновском полку, получил увольнительную для участия в премьере фильма «Первый на Олимпе», где исполнил главную роль. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов в личном телеграм-канале.
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе». Видео © Пятый канал
«Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма», — приводит слова актёра Пятый канал.
Артист-срочник рассказал, что служба в армии представляет для него важный и вдохновляющий жизненный этап. На пресс-конференции, посвящённой выходу картины, присутствовали его родственники, близкие люди и сослуживцы, с которыми он успел установить тёплые отношения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от срочной службы в Армии России, но 27 мая этот вопрос был решён. Артист, шесть лет не являвшийся в военкомат по повесткам, всё же отправился на призывной пункт. Он признался, что к такому решению его подтолкнула поездка в Донбасс. В результате уголовное дело в отношении Калюжного было закрыто.
