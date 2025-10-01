Актёра-срочника Глеба Калюжного отпустили из воинской части на премьеру фильма

Актёр Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Семёновском полку, получил увольнительную для участия в премьере фильма «Первый на Олимпе», где исполнил главную роль. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов в личном телеграм-канале.

Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе». Видео © Пятый канал

«Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма», — приводит слова актёра Пятый канал.

Артист-срочник рассказал, что служба в армии представляет для него важный и вдохновляющий жизненный этап. На пресс-конференции, посвящённой выходу картины, присутствовали его родственники, близкие люди и сослуживцы, с которыми он успел установить тёплые отношения.