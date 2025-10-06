Рэпер Macan выложил фото с призывного пункта и заявил, что идёт служить в армию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1macan
Известный российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) выложил фото с призывного пункта в Москве и заявил, что готов отправиться исполнять свой воинский долг.
Он заявил, что не скрывался от военкомата и принял решение отправиться служить на добровольной основе без каких-либо принудительных мер со стороны правоохранительных органов.
«Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идём служить», — написал рэпер в своих соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что популярный рэпер Macan (Андрей Косолапов) получил шесть повесток из военкомата в 2025 году, но выехал в Испанию. Как объяснял военный эксперт, в России насчитывается около 80 тысяч человек, уклоняющихся от военной службы. Он отметил, что законодательство квалифицирует как уклонение любые действия по избежанию призыва после получения официального уведомления.
