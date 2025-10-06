Рэпер Macan выложил фото с призывного пункта и заявил, что идёт служить в армию

Известный российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) выложил фото с призывного пункта в Москве и заявил, что готов отправиться исполнять свой воинский долг.

Он заявил, что не скрывался от военкомата и принял решение отправиться служить на добровольной основе без каких-либо принудительных мер со стороны правоохранительных органов.

«Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идём служить», — написал рэпер в своих соцсетях.