Рэпера Macan задержали в центре Москвы за тонировку на Bentley

Телеграм-канал допустили, что исполнителя задержали за тонировку автомобиля. Косолапов ехал на своём Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей. По словам очевидцев, именно тонировка привлекла внимание ГАИ. При этом рэпер пытался уладить ситуацию, обзванивая знакомых.

Ранее сообщалось, что Macan за одну неделю в марте умудрился накопить штрафов на сумму 26 тысяч рублей. Любви к скорости рэпер не скрывает – на одном из свежих видео в соцсетях он мчит по МКАД без ремня безопасности под битовый трек. Рэпер является обладателем Bentley Bentayga S 2022 года, Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5.