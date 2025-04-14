Рэпера Macan задержали в центре Москвы за тонировку на Bentley
Mash: Рэпер Macan был задержан сотрудниками ГИБДД в центре Москвы
Рэпер Macan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) был остановлен сотрудниками ГАИ в центре Москвы, сообщает Mash. Инцидент произошёл накануне на Малом Каменном мосту.
Рэпера Macan остановили сотрудники ГАИ в центре Москвы. Фото © Telegram / Mash
Телеграм-канал допустили, что исполнителя задержали за тонировку автомобиля. Косолапов ехал на своём Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей. По словам очевидцев, именно тонировка привлекла внимание ГАИ. При этом рэпер пытался уладить ситуацию, обзванивая знакомых.
Ранее сообщалось, что Macan за одну неделю в марте умудрился накопить штрафов на сумму 26 тысяч рублей. Любви к скорости рэпер не скрывает – на одном из свежих видео в соцсетях он мчит по МКАД без ремня безопасности под битовый трек. Рэпер является обладателем Bentley Bentayga S 2022 года, Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5.