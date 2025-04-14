Выступавшего с Мэрилином Мэнсоном рэпера Kai Angel вызывают в суд после иска продюсера

Российского рэпера Kai Angel (Дмитрий Ицков) вызвали в суд Брянской области. Музыкант задолжал крупную сумму собственному продюсеру, сообщает телеграм-канал Mash.

На данный момент 27-летний Дмитрий Ицков проживает в Лос-Анджелесе, где регулярно оказывается на совместных мероприятиях с Канье Уэстом и Гошей Рубчинским. Также он даёт концерты в Нью-Йорке, Париже, Риге и других городах. В мае планировалось выступление в Москве.

В России за артистом остался долг перед российским продюсером Анатолием Капитоновым. Согласно контракту, ему принадлежит 33% от прибыли совместного альбома «Жилы». Однако с 2020 года Kai Angel ничего не платит лейблу и угрожает удалить альбом со всех площадок.

Капитонов, в свою очередь, настаивает на возвращении рэпера в Россию для возобновления выступлений. В случае отказа он требует выплаты неустойки в размере 5 тысяч рублей за каждый день невыполнения обязательств.