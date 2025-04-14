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14 апреля, 07:02

Выступавшего с Мэрилином Мэнсоном рэпера Kai Angel вызывают в суд после иска продюсера

Mash: Рэпера Kai Angel вызывают в суд Брянской области за неуплату по контракту

Kai Angel. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viperrthx

Kai Angel. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viperrthx

Российского рэпера Kai Angel (Дмитрий Ицков) вызвали в суд Брянской области. Музыкант задолжал крупную сумму собственному продюсеру, сообщает телеграм-канал Mash.

На данный момент 27-летний Дмитрий Ицков проживает в Лос-Анджелесе, где регулярно оказывается на совместных мероприятиях с Канье Уэстом и Гошей Рубчинским. Также он даёт концерты в Нью-Йорке, Париже, Риге и других городах. В мае планировалось выступление в Москве.

В России за артистом остался долг перед российским продюсером Анатолием Капитоновым. Согласно контракту, ему принадлежит 33% от прибыли совместного альбома «Жилы». Однако с 2020 года Kai Angel ничего не платит лейблу и угрожает удалить альбом со всех площадок.

Капитонов, в свою очередь, настаивает на возвращении рэпера в Россию для возобновления выступлений. В случае отказа он требует выплаты неустойки в размере 5 тысяч рублей за каждый день невыполнения обязательств.

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Мария Любицкая
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