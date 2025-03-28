Вечеринки а-ля Пи Дидди и детская травма: Сын Сергея Зверева готовит иск против отца на 25 млн

Сын российского парикмахера и шоумена Сергея Зверева намерен подать иск против отца и потребовать с родителя 25 миллионов рублей в качестве компенсации за «испорченное детство». Об этом сообщает Mash.

Он утверждает, что в юности приёмный отец водил его на вечеринки, напоминающие мероприятия в стиле «Пи Дидди», с участием обнаженных взрослых. Подобные вечеринки по словам Зверева-младшего, нанесли ему серьёзную психологическую травму.

Сын и отец не общаются около десяти лет. По словам истца, причиной разрыва послужило то, что знаменитый отец выгнал его из дома за воровство, так как разочаровался в сыне. В настоящее время Сергей Зверев-младший испытывает финансовые трудности, но намерен добиваться компенсации через суд.