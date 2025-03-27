Знаменитый отец и красота: Кинокритик рассказал, как Никита Ефремов получил «пропуск» в мир кино

Кинокритик Александр Шпагин поделился мнением о том, как сын Михаила Ефремова, Никита, смог добиться популярности и стать востребованным актером. Эксперт отметил, что ему повезло родиться в известной семье и обладать привлекательной внешностью. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

Шпагин считает, что Никита получил «пропуск» в мир кино благодаря своей фамилии. Он отметил, что наследникам знаменитостей значительно легче начать карьеру в киноиндустрии по сравнению с теми, кто не имеет таких связей. Однако дети известных личностей также сталкиваются с проблемами, так как иногда из-за чувства вседозволенности у них возникают зависимости.

«Главная задача — не впасть во всевозможные звёздные проблемы. И речь даже не про звёздную болезнь, а про алкоголизм и наркотики. Никита Ефремова говорил, что в определённый момент его, кстати, снесло маленько, но он вернулся», — поделился Александр Шпагин.