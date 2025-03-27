Знаменитый отец и красота: Кинокритик рассказал, как Никита Ефремов получил «пропуск» в мир кино
Кинокритик Шпагин: Актёр Никита Ефремов прославился благодаря отцу
Никита Ефремов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Кинокритик Александр Шпагин поделился мнением о том, как сын Михаила Ефремова, Никита, смог добиться популярности и стать востребованным актером. Эксперт отметил, что ему повезло родиться в известной семье и обладать привлекательной внешностью. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».
Шпагин считает, что Никита получил «пропуск» в мир кино благодаря своей фамилии. Он отметил, что наследникам знаменитостей значительно легче начать карьеру в киноиндустрии по сравнению с теми, кто не имеет таких связей. Однако дети известных личностей также сталкиваются с проблемами, так как иногда из-за чувства вседозволенности у них возникают зависимости.
«Главная задача — не впасть во всевозможные звёздные проблемы. И речь даже не про звёздную болезнь, а про алкоголизм и наркотики. Никита Ефремова говорил, что в определённый момент его, кстати, снесло маленько, но он вернулся», — поделился Александр Шпагин.
Кинокритик добавил, что многие потомки знаменитостей оказываются не слишком талантливыми, приводя в пример Павла Табакова. Тем не менее, у Никиты есть все шансы стать хорошим актером, а его привлекательная внешность также играет важную роль в его карьере.
Ранее Life.ru рассказывал, что Михаил Ефремов 24 марта 2025 года вышел из тюрьмы по УДО. После выхода на свободу артист планирует заняться своим здоровьем. Он признался, что соскучился по профессии и пообещал навсегда бросить пить, а также больше не садиться за руль.