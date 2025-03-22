Соседи хотят отсудить у Инстасамки 13 миллионов за пожар в московской многоэтажке
Mash: Хозяева квартир, пострадавших от пожара у Инстасамки, готовят иски в суд
Инстасамка Обложка © VK / Дарья Зотеева
Соседи певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) не намерены мириться с последствиями пожара в московской квартире, которую она снимала исполнительница с мужем, поэтому уже готовят иски в суд. Они требуют от собственницы жилплощади компенсацию в размере 13 миллионов рублей, которую та, по всей видимости, попытается взыскать с самой Инстасамки и её супруга. Об этом сообщает Mash.
Пожар в квартире Инстасамки в 2024 году. Видео © Telegram / Mash
Пожар в съёмной квартире Инстасамки на Тверском бульваре в ноябре 2024 года обернулся огромным ущербом. Сама квартира значительно пострадала — на её восстановление нужно порядка 10 миллионов рублей. Также ущерб понесли и соседи: две жительницы заявили о 2,5 и 4,9 миллиона рублей убытков, включая испорченные личные вещи.
Ещё один сосед оценил ущерб в 5,4 миллиона рублей: у него упали люстры, пошли трещины по потолку, а также вздулся паркет. Причиной пожара стал неисправный камин, которым, по словам Инстасамки и её мужа, они пользовались с разрешения хозяйки квартиры, Аллы Веремеенко. Попытка привлечь Инстасамку к уголовной ответственности провалилась — полиция отказала в возбуждении дела.
После инцидент Дарья Зотеева показала, во что превратилась квартира в центре столицы. По словам исполнительницы, огонь повредил часть потолка, а остальные поверхности покрылись чёрной копотью. Известно, что аренда обходилась Инстасамке и её мужу Егору Еропкину (Moneyken) в 550 тысяч рублей.