Соседи хотят отсудить у Инстасамки 13 миллионов за пожар в московской многоэтажке

Соседи певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) не намерены мириться с последствиями пожара в московской квартире, которую она снимала исполнительница с мужем, поэтому уже готовят иски в суд. Они требуют от собственницы жилплощади компенсацию в размере 13 миллионов рублей, которую та, по всей видимости, попытается взыскать с самой Инстасамки и её супруга. Об этом сообщает Mash.

Пожар в квартире Инстасамки в 2024 году. Видео © Telegram / Mash

Пожар в съёмной квартире Инстасамки на Тверском бульваре в ноябре 2024 года обернулся огромным ущербом. Сама квартира значительно пострадала — на её восстановление нужно порядка 10 миллионов рублей. Также ущерб понесли и соседи: две жительницы заявили о 2,5 и 4,9 миллиона рублей убытков, включая испорченные личные вещи.

Ещё один сосед оценил ущерб в 5,4 миллиона рублей: у него упали люстры, пошли трещины по потолку, а также вздулся паркет. Причиной пожара стал неисправный камин, которым, по словам Инстасамки и её мужа, они пользовались с разрешения хозяйки квартиры, Аллы Веремеенко. Попытка привлечь Инстасамку к уголовной ответственности провалилась — полиция отказала в возбуждении дела.