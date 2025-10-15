Рэпер Macan не пришёл в сборный пункт военкомата

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришёл в сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве, хотя ранее СМИ сообщали, что это случится сегодня, 15 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».