Рэпер Macan не пришёл в сборный пункт военкомата
Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришёл в сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве, хотя ранее СМИ сообщали, что это случится сегодня, 15 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее популярный рэпер Macan опубликовал фото из военкомата и оповестил подписчиков о планах на «срочку». Не исключено, что артист может попасть на службу в ту же часть, где уже служит другой звёздный срочник — российский актёр Глеб Калюжный, на которого даже заводили уголовное дело за уклонение. Впрочем, в мае вопрос решился без серьёзных правовых последствий: артист добровольно уехал на призывной пункт. Позже он рассказал, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.
