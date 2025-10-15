Сектор Газа
15 октября, 08:26

Рэпер Macan не пришёл в сборный пункт военкомата

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришёл в сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве, хотя ранее СМИ сообщали, что это случится сегодня, 15 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее популярный рэпер Macan опубликовал фото из военкомата и оповестил подписчиков о планах на «срочку». Не исключено, что артист может попасть на службу в ту же часть, где уже служит другой звёздный срочник — российский актёр Глеб Калюжный, на которого даже заводили уголовное дело за уклонение. Впрочем, в мае вопрос решился без серьёзных правовых последствий: артист добровольно уехал на призывной пункт. Позже он рассказал, что на его решение повлияла поездка в Донбасс.

