«Никогда не скрывался»: Macan раскрыл дату своей отправки в армию

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, 28 ноября собирается отправиться в армию для прохождения срочной службы. Данное заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Macan уйдёт на службу в армию 28 ноября. Видео © Telegram / MACAN

Исполнитель опроверг распространявшуюся в СМИ информацию о своём отъезде за границу. Он заявил, что никогда не покидал страну и не находился в Испании, а также не предпринимал попыток скрыться от призыва. Также музыкант официально подтвердил дату отправки в войска — 28 ноября.

«В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, жёлтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», — сказал он.

Напомним, что о своём намерении отдать долг Родине Macan сообщил в социальных сетях ещё 6 октября, опубликовал фотографию из военкомата. По предварительным данным, исполнитель должен был начать службу 15 октября. Появлялись сведенья, что артисту направили шесть повесток, все из которых остались без ответа, в связи с чем ему грозила уголовная ответственность за уклонение от службы. Последние заявления опроверг отец певца.