17 октября, 11:08

Macan устроил «распродажу себя»: Рэпер выступает где угодно, но дороже и короче

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин/

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) организовал «предармейскую распродажу» себя: он готов читать рэп на частных мероприятиях, но теперь выступления стали короче, дороже и с жёсткими условиями. Выступления будут 25 минут вместо прежних 45, а стоимость выросла с 7 до 12–15 млн рублей. Об этом сообщил Mash.

Райдер рэпера Macanа. Фото © Telegram / Mash

Хотя официально Macan приостановил концертную деятельность, артист по-прежнему готов к частным выступлениям. Сокращение времени концерта и рост цен связано с предстоящей службой Косолапова в рядах ВС РФ: заказов на него стало больше, а свободного времени меньше.

Для таких мероприятий рэпер обновил райдер. В него добавлены штрафы за фото, автографы и попытки разговора, аренда кальянов и автомобилей (BMW 7-й серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем), страховой депозит 500 тыс. рублей, увеличено количество охранников и специальные условия для выездных концертов.

Райдер рэпера Macanа. Фото © Telegram / Mash

В гримёрке Macan требует виски Macallan, два кальяна, белое вино, энергетики, соки, еду, снюс, стики, одежду, спрей для носа и зарядки для гаджетов. При выезде на пятизвёздочные площадки с мини-баром и прачечной артисту положены 20 тыс. рублей на питание плюс бонусы команде. Нарушение пунктов райдера грозит штрафами от 100 тыс. рублей до миллиона.

Стал известен ещё один кандидат на службу в армии вслед за актёром Калюжным и рэпером Macan

Ранее сообщалось, что известный российский рэпер Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, выложил фото с призывного пункта в Москве и заявил о готовности исполнять свой воинский долг. Он отметил, что не скрывался от военкомата и принял решение служить добровольно, без какого-либо давления со стороны правоохранительных органов. После отправки в армию Macan может попасть в элитный Семёновский полк. Рэпер уже получил повестку на 15 октября и готовится к службе. Также ожидалось его прибытие на сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве в тот же день, однако этого не произошло.

