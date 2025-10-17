Macan устроил «распродажу себя»: Рэпер выступает где угодно, но дороже и короче

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) организовал «предармейскую распродажу» себя: он готов читать рэп на частных мероприятиях, но теперь выступления стали короче, дороже и с жёсткими условиями. Выступления будут 25 минут вместо прежних 45, а стоимость выросла с 7 до 12–15 млн рублей. Об этом сообщил Mash.

Райдер рэпера Macanа. Фото © Telegram / Mash

Хотя официально Macan приостановил концертную деятельность, артист по-прежнему готов к частным выступлениям. Сокращение времени концерта и рост цен связано с предстоящей службой Косолапова в рядах ВС РФ: заказов на него стало больше, а свободного времени меньше.

Для таких мероприятий рэпер обновил райдер. В него добавлены штрафы за фото, автографы и попытки разговора, аренда кальянов и автомобилей (BMW 7-й серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем), страховой депозит 500 тыс. рублей, увеличено количество охранников и специальные условия для выездных концертов.

В гримёрке Macan требует виски Macallan, два кальяна, белое вино, энергетики, соки, еду, снюс, стики, одежду, спрей для носа и зарядки для гаджетов. При выезде на пятизвёздочные площадки с мини-баром и прачечной артисту положены 20 тыс. рублей на питание плюс бонусы команде. Нарушение пунктов райдера грозит штрафами от 100 тыс. рублей до миллиона.