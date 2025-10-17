Macan устроил «распродажу себя»: Рэпер выступает где угодно, но дороже и короче
Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин/
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) организовал «предармейскую распродажу» себя: он готов читать рэп на частных мероприятиях, но теперь выступления стали короче, дороже и с жёсткими условиями. Выступления будут 25 минут вместо прежних 45, а стоимость выросла с 7 до 12–15 млн рублей. Об этом сообщил Mash.
Хотя официально Macan приостановил концертную деятельность, артист по-прежнему готов к частным выступлениям. Сокращение времени концерта и рост цен связано с предстоящей службой Косолапова в рядах ВС РФ: заказов на него стало больше, а свободного времени меньше.
Для таких мероприятий рэпер обновил райдер. В него добавлены штрафы за фото, автографы и попытки разговора, аренда кальянов и автомобилей (BMW 7-й серии или Mercedes S-класса с молчаливым водителем), страховой депозит 500 тыс. рублей, увеличено количество охранников и специальные условия для выездных концертов.
В гримёрке Macan требует виски Macallan, два кальяна, белое вино, энергетики, соки, еду, снюс, стики, одежду, спрей для носа и зарядки для гаджетов. При выезде на пятизвёздочные площадки с мини-баром и прачечной артисту положены 20 тыс. рублей на питание плюс бонусы команде. Нарушение пунктов райдера грозит штрафами от 100 тыс. рублей до миллиона.
Ранее сообщалось, что известный российский рэпер Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, выложил фото с призывного пункта в Москве и заявил о готовности исполнять свой воинский долг. Он отметил, что не скрывался от военкомата и принял решение служить добровольно, без какого-либо давления со стороны правоохранительных органов. После отправки в армию Macan может попасть в элитный Семёновский полк. Рэпер уже получил повестку на 15 октября и готовится к службе. Также ожидалось его прибытие на сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве в тот же день, однако этого не произошло.
