Рэпера Macan могут направить на службу в элитный полк к Глебу Калюжному

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может попасть в элитный Семёновский полк, когда уйдёт на службу в армию. Исполнитель уже получил повестку в военкомат на 15 октября и готовится к службе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэпер самостоятельно явился в призывной пункт на улице Яблочкова, прошёл медицинскую комиссию и теперь должен прибыть в распределительный пункт. Macan имеет категорию годности «А», что позволяет ему служить в любых родах войск. По имеющимся данным, если музыкант выразит предпочтение по поводу рода войск, военкомат, вероятно, учтёт его пожелания.