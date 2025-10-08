Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

8 октября, 07:27

Рэпера Macan могут направить на службу в элитный полк к Глебу Калюжному

Обложка © VK / MACAN

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может попасть в элитный Семёновский полк, когда уйдёт на службу в армию. Исполнитель уже получил повестку в военкомат на 15 октября и готовится к службе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэпер самостоятельно явился в призывной пункт на улице Яблочкова, прошёл медицинскую комиссию и теперь должен прибыть в распределительный пункт. Macan имеет категорию годности «А», что позволяет ему служить в любых родах войск. По имеющимся данным, если музыкант выразит предпочтение по поводу рода войск, военкомат, вероятно, учтёт его пожелания.

Кстати, в элитном Семёновском полку сейчас также проходит службу актёр Глеб Калюжный. Войска занимаются охраной стратегических военных объектов. Macan же больше ситуацию со службой в армии не комментировал. Пару дней назад рэпер выложил фото с призывного пункта в Москве и заявил, что готов отправиться исполнять свой воинский долг. Исполнитель объяснил, что не скрывался от военкомата и принял решение отправиться служить на добровольной основе.

BannerImage
Наталья Афонина
