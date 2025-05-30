Актёр Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках
Актёр Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках. По данным SHOT, он попал в Семёновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов. Там отпускают в увольнительные раз в месяц
Актёр Глеб Калюжный на призывном пункте. Фото © Life.ru
Местом прохождения срочной службы актёр очень доволен, уточняет телеграм-канал.
Напомним, 27 мая закончилась эпопея с Глебом Калюжным, который ранее стал фигурантом уголовного дела за уклонение от службы в армии. Актёр игнорировал повестки шесть лет, но в итоге всё же оказался в армии. На его решение повлияла поездка в Донбасс. Глеб приехал на призывной пункт на стильном чёрном внедорожнике и в хорошем настроении. Кстати, дело против него закрыли.