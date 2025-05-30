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Регион
30 мая, 10:42

Актёр Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках

Актёр Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках. По данным SHOT, он попал в Семёновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов. Там отпускают в увольнительные раз в месяц

Актёр Глеб Калюжный на призывном пункте. Фото © Life.ru

Актёр Глеб Калюжный на призывном пункте. Фото © Life.ru

Местом прохождения срочной службы актёр очень доволен, уточняет телеграм-канал.

«Здравия желаю»: Глеб Калюжный появился на видео в военной форме
«Здравия желаю»: Глеб Калюжный появился на видео в военной форме

Напомним, 27 мая закончилась эпопея с Глебом Калюжным, который ранее стал фигурантом уголовного дела за уклонение от службы в армии. Актёр игнорировал повестки шесть лет, но в итоге всё же оказался в армии. На его решение повлияла поездка в Донбасс. Глеб приехал на призывной пункт на стильном чёрном внедорожнике и в хорошем настроении. Кстати, дело против него закрыли.

Александра Вишнякова
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