«Не должен был приходить»: Отец Macan опроверг неявку сына в военкомат

Отец рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), режиссёр Кирилл Косолапов, опроверг сообщения, что его сын проигнорировал вызов в военный комиссариат Москвы. По словам отца артиста, явка назначена на другой день, а не на 15 октября.

«Сегодня [вчера, 15 октября] и не должен был приходить. Повестка на другое число», — подчеркнул Кирилл Косолапов в разговоре с Пятым каналом.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что 23-летнему музыканту было направлено шесть повесток, все из которых остались без ответа, в связи с чем ему грозила уголовная ответственность за уклонение от службы. Последующие уведомления направлялись по адресу его официальной регистрации. При этом, согласно публикациям, вместо визита в военкомат молодой человек отправился на отдых в Испанию.

Напомним, что ещё 6 октября музыкант Macan разместил в соцсетях фотографию из военкомата, сообщив о своем намерении отслужить в армии. Первоначально в СМИ появилась информация, что рэпер должен был начать службу 15 октября. Как выяснилось, призыв артиста запланирован на конец ноября.