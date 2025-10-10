Рэпер Macan потеряет минимум полмиллиарда рублей из-за службы в армии

Рэпер Macan, известный публике как Андрей Косолапов, столкнётся с существенными финансовыми трудностями в связи с предстоящей службой в армии. По данным источника, артист и его лейбл Golden Sound могут потерять около 500 миллионов рублей в 2026 году. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Финансовые показатели артиста впечатляют своими масштабами. Гонорар за частный концерт составляет от 7 миллионов рублей, а стадионный солдаут может принести до 70 миллионов рублей за вечер. Доход лейбла в 2024 году превысил 350 миллионов рублей, а прогнозируемый доход в 2025-2026 годах ожидается на уровне минимум 500 миллионов рублей. За период с 2021 года финансовое состояние Макана выросло на 270 миллионов рублей.

Артист вынужден будет отменить около 30 запланированных концертов и корпоративных мероприятий, что существенно сократит доходы лейбла. Служба в армии практически полностью приостановит активную гастрольную деятельность. На службу Macan отправиться уже в конце ноября, концерт в Уфе, запланированный на декабрь, уже отменён.