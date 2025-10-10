Рэпер Макан отправится на службу в конце ноября, концерт в Уфе отменён

Рэпер Macan, известный публике как Андрей Косолапов, отправится служить в армию в конце ноября. В связи с этим его концерт в Уфе, запланированный на декабрь, отменён. Об этом сообщил SHOT.

23-летний Андрей Косолапов состоит на учёте в военкомате на Яблочкова в Раменском. 6 октября он получил повестку на отправку, а род войск будет определён по прибытии на сборный пункт. Согласно имеющимся данным, в день отправки Macan станет единственным призывником в списке, и, вероятно, пойдёт в армию в одиночку. В связи с этим отменён его концерт в Уфе, который был назначен на декабрь.

Ранее Macan опубликовал в сети фото с призывного пункта в Москве и заявил о готовности исполнить свой воинский долг. Он отметил, что не скрывался от военкомата и принял решение отправиться служить на добровольной основе, без принудительных мер со стороны правоохранительных органов. При этом Косолапов уже получил повестку на 15 октября и готовится к службе. Существует вероятность, что он будет зачислен в элитный Семёновский полк.