Нумерология: Как рассчитать, какой месяц в году станет неудачным именно для вашего имени

Если вы живёте на свете не первый десяток лет, наверняка замечали, что у кого-то самый безмятежный период в году наступает в феврале. А для некоторых апрель связан с повышенными рисками. Бывает, кому-то плохо в июле, бывает, люди болеют депрессией как раз под Новый год. И если есть склонность к эзотерическим учениям, можно заметить — всё неслучайно. Как определить число имени и рассчитать неблагоприятные периоды, расскажем в материале.

Как узнать число имени

У имён есть свои нумерологические числа. Каждое имя привязано к определённому коду. Фото © «Шедеврум»

В нумерологии важнее всего цифры от 1 до 9. Поэтому для расчёта числа имени придётся пользоваться только ими. Да, «Т» — двадцатая буква алфавита, но это в обычном мире. В мире нумерологии число 20 обязательно нужно свести к однозначной цифре. Существует специальная таблица соответствия букв алфавита нумерологическим числам.

Сейчас покажем, кто есть кто в русском алфавите: Цифре 1 соответствуют буквы «А», «И», «С», «Ъ».

Цифре 2 соответствуют буквы «Б», «Й», «Т», «Ы».

Цифре 3 соответствуют буквы «В», «К», «У», «Ь».

Цифре 4 соответствуют буквы «Г», «Л», «Ф», «Э».

Цифре 5 соответствуют буквы «Д», «М», «Х», «Ю».

Цифре 6 соответствуют буквы «Е», «Н», «Ц», «Я».

Цифре 7 соответствуют буквы «Ё», «О», «Ч».

Цифре 8 соответствуют буквы «Ж», «П», «Ш».

Цифре 9 соответствуют буквы «З», «Р», «Щ».

Вам нужно сопоставить каждую букву своего имени с этими цифрами. Потом сложите цифры между собой. Если получилось двузначное число — сложите по отдельности его составляющие. Именно числа, которые видите на письме. Например, если вышло 16, сложите 1 и 6. Получится 7. С этим уже можно работать. Например, найдём число имени Иван. У нас получится, ориентируясь на табличку выше, 1 + 3 + 1 + 6 = 11, значит 1 + 1 = 2. Получается, что число имени Иван у нас двойка.

Нужна ли фамилия в этом расчёте?

С помощью таблицы выше вы сможете при случае рассчитать и число фамилии, и число отчества. Конечно, число имени важнее, потому что имя — это личное. Оно даётся нам с рождения, его специально выбирают для нас родители. Но для того, чтобы сделать расчёт как можно более индивидуальным, можно включить в нумерологическое уравнение и фамилию с отчеством.

Нумерология года и его месяцев

У каждого месяца тоже есть нумерологический код. Да и у каждого года. Фото © «Шедеврум»

Число есть не только у имени. Оно есть также и у месяца. Но по отдельности числа месяца в нумерологии не работают. Нужно складывать их с числом года. Число года 2025-го — это 9. А число года 2026-го — 1. Поэтому для расчёта нумерологического числа ноября 2025 года вы можете прибавить 11 к 9. Получится 20, складываем 2 и 0, получаем 2. Нумерологическое число ноября 2025 года — два.

Резонанс и диссонанс чисел в нумерологии

Как рассчитать неудачный месяц по имени? Вам потребуется нумерология резонансов и диссонансов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Grechka

Конечно же, мы высчитывали число месяца не просто так. В нумерологии к каждому числу от 1 до 9 привязан свой собственный сокровенный смысл. Вот лёгкий список связи числа и концепций в учении о магии чисел. 1 — число лидерства, инициативы;

2 — число компромиссов и партнёрств;

3 — число творчества и общения;

4 — число стабильности и труда;

5 — число рисков, резких перемен;

6 — число семьи, дома;

7 — число уединения, анализа;

8 — число богатства и карьеры;

9 — число итогов и новых начал.

А теперь нужно быть довольно внимательными. Числа в нумерологии могут вступать между собой в резонанс или в диссонанс. Резонанс — это «дружба», схожие понятия не конфликтуют друг с другом, взаимодействуют спокойно. Диссонанс — «вражда». Числа и понятия, связанные с ними, противоречат друг другу. По своим качествам нумерологические цифры делятся на три группы: 1, 4 и 7 — символы воли; 2 и 6 — числа заботы; 3, 5 и 9 отвечают за общественную жизнь и коммуникацию.

Рассчитываем, какой месяц будет сложным

Как понять, что месяц будет сложным? Магия имён и нумерология могут помочь.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Petrovicheva Mariia

А теперь попробуем рассчитать, каким будет для Александры февраль 2026 года. Число имени Александры — 1. Число февраля 2026 года — 3. Число 1 — символ воли, а число 3 — символ коммуникации. Общение, инициатива, творчество и лидерство. Вроде бы это позитивные понятия, но иногда они могут входить в конфликт. К тому же числа принадлежат к разным нумерологическим группам, их столкновение вызывает диссонанс. Так что Александре в феврале 2026 года важно соблюдать баланс. И не забывать про заботу о себе! А если бы числом февраля 2026 года оказалось 4, всё было бы нормально. Цифры 1 и 4 по нумерологии в резонансе.