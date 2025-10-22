На НТВ возвращается «Шоу Аватар»: что изменилось в четвёртом сезоне и кто выйдет на сцену Оглавление Двенадцать новых героев: от Золотой рыбки до Кикиморы «Аватар» 4 сезон: Какие революции в технологиях Волосы, хвосты и косы: анимация нового поколения «Шоу Аватар» 4 сезон: Звёздное жюри и ведущий из КВН «Шоу Аватар»: От масок к технологическому прорыву 9 ноября на НТВ стартует четвёртый сезон «Шоу Аватар» с революционными технологиями. Life.ru рассказывает, какие персонажи выйдут на сцену и что изменилось. 22 октября, 10:25 Новый сезон «Шоу Аватар» 2025: когда выйдет и кто участвует? Коллаж © Life.ru Фото © Telegram / Шоу Аватар

Ноябрь обещает стать жарким для всех поклонников высокотехнологичных музыкальных шоу. 9 ноября на НТВ стартует четвёртый сезон «Шоу Аватар» — проекта, который умудрился совместить русские народные сказки с передовыми технологиями захвата движения. Пока одни каналы штампуют очередные вариации на тему «Голоса» и «Танцев», НТВ продолжает удивлять зрителей проектом, где артисты скрываются за фантастическими 3D-персонажами. Мы разобрались, что нового готовит четвёртый сезон и почему технологии в этот раз вышли на совершенно другой уровень.

Двенадцать новых героев: от Золотой рыбки до Кикиморы

«Шоу Аватар» 2025: какие герои будут в 4 сезоне. Видео © Telegram / Шоу Аватар

В 4-м сезоне «Шоу Аватар» 2025 создатели замахнулись на целую галерею персонажей из русских сказок и мировой мифологии. На сцену выйдут Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист – Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. Такого разнообразия не было ни в одном из предыдущих сезонов!

Интересно, что создатели смешали персонажей из разных культурных пластов — рядом с исконно русскими героями вроде Берендея и Ильи Муромца соседствуют греческие боги Афродита и Посейдон. Это даёт простор для самых неожиданных музыкальных номеров и костюмов. Представьте себе Кикимору, исполняющую современный хит, или Посейдона в роли рок-музыканта — именно за такие контрасты мы и любим это шоу. Кстати, судя по составу персонажей, можно предположить, что в этом сезоне будет много женских образов — шесть героинь против шести героев, что для музыкального шоу большая редкость.

«Аватар» 4 сезон: Какие революции в технологиях

Что изменилось в 4 сезоне «Шоу Аватар» 2025. Фото © Telegram / Шоу «Аватар»

Главное отличие четвёртого сезона «Шоу Аватар» от предыдущих — полностью переработанная система захвата лицевой анимации. Раньше мимика аватаров выглядела немного механической, особенно при поворотах головы или сложных эмоциональных моментах. Теперь технология записывает лицо артиста в реальном времени, распознаёт каждое движение бровей и губ, сопоставляет с параметрами 3D-модели и мгновенно передаёт на персонажа.

Звучит сложно? Для зрителя это означает одно — аватары стали настолько реалистичными, что порой забываешь, что перед тобой компьютерная графика, а не живой человек в костюме. Особенно заметно это будет в балладах и медленных композициях, где важна каждая эмоция. Если раньше иногда возникало ощущение, что персонаж просто открывает рот под фонограмму, то теперь вы увидите настоящую игру — удивление, радость, грусть, страсть. Технологии дошли до того уровня, когда цифровой персонаж может заплакать так, что у зрителей тоже навернутся слёзы.

Волосы, хвосты и косы: анимация нового поколения

Отдельная гордость четвёртого сезона «Шоу Аватар» 2025 — продвинутая система симуляции движения. В предыдущих сезонах костюмы и аксессуары персонажей были относительно статичными — они двигались, но как-то деревянно и предсказуемо. Сейчас создатели внедрили технологию, которая в режиме реального времени просчитывает физику движения каждого элемента.

У Чудо-Юдо и Хозяйки Медной горы появились подвижные хвосты, которые развеваются при каждом движении. Аврора и Афродита получили длинные косы, которые живут своей жизнью — развеваются на ветру, закидываются через плечо, реагируют на резкие повороты головы. Это не просто красивая картинка — такие детали добавляют персонажам объёма и реалистичности. Когда видишь, как коса Авроры плавно скользит по спине во время танцевального номера, или как хвост Хозяйки Медной горы бьётся в такт музыке, понимаешь: перед тобой не мультфильм, а почти живое существо. И всё это происходит не в записи, а прямо во время выступления!

«Шоу Аватар» 4 сезон: Звёздное жюри и ведущий из КВН

Кто будет в жюри в «Шоу Аватар» 2025: участники 4 сезона. Фото © Telegram / Шоу Аватар

Оценивать цифровых героев и их таланты в 4-м сезоне «Шоу Аватар» будет проверенная временем команда. В кресла жюри возвращаются певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов и телеведущая Лера Кудрявцева. Эта четвёрка уже успела стать лицом проекта — они знают все тонкости шоу, умеют создавать драматические моменты и точно чувствуют, когда нужно пошутить, а когда поддержать выступающего.

Новинка сезона «Шоу Аватар» 2025 — певица Клава Кока присоединится к составу жюри, добавив свежий взгляд и энергию молодого поколения. Её появление в проекте может изменить динамику обсуждений и добавить неожиданных оценок. Ведущим шоу остаётся Вячеслав Макаров — российский шоумен, актёр и музыкант, который прославился благодаря выступлениям в КВН в составе «Сборной Камызякского края». Его умение держать паузу, импровизировать и создавать атмосферу — то, что нужно для проекта такого масштаба.

«Шоу Аватар»: От масок к технологическому прорыву

«Шоу Аватар»: чем отличается, почему его любят российские телезрители. Фото © VK / Шоу «Аватар», AO «Телекомпания НТВ» / ntv.ru

«Шоу Аватар» стартовало в 2021 году как ответ на бесконечные вариации «Маски» и других шоу с переодеваниями. Но если в большинстве подобных проектов артисты просто надевают костюмы, то здесь изначально сделали ставку на технологии — костюмы захвата движения, 3D-анимацию в реальном времени, сложную работу целой команды программистов и дизайнеров. За три сезона проект эволюционировал от относительно простых персонажей до сложнейших цифровых моделей, которые могли бы стать героями полнометражных анимационных фильмов. Зрители полюбили шоу не только за интригу, кто же под маской, но и за визуальное великолепие — каждое выступление превращается в маленький спектакль с декорациями, спецэффектами и персонажами, которых в реальности просто не существует. Четвёртый сезон обещает поднять планку ещё выше — теперь у создателей в руках технологии, о которых три года назад можно было только мечтать.

«Шоу Аватар» возвращается на экраны 9 ноября в 20:20 на НТВ, и, судя по заявленным новинкам, пропускать премьеру точно не стоит. Двенадцать новых персонажей, революционные технологии анимации и привычная интрига — кто же скрывается за цифровой маской. В этом сезоне создатели явно решили не экономить ни на фантазии, ни на бюджете. Приготовьтесь к тому, что ваши представления о возможностях телевизионных шоу снова изменятся: когда Кикимора исполнит свою первую песню, вы поймёте, что телевидение окончательно шагнуло в будущее.

