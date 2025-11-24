Третий выпуск «Аватара» взорвал зрителей: кого разоблачили 23 ноября и кто чудом остался в проекте

23 ноября 2025 года вечер воскресенья снова стал временем разгадок и интриг. На НТВ вышел третий выпуск четвёртого сезона шоу «Аватар», и после громкого разоблачения Чудо-юдо, под маской которого скрывался композитор и певец Аркадий Укупник, зрители замерли в ожидании: кого же рассекретят на этот раз? Напряжение нарастало с каждой минутой эфира, а жюри снова пришлось проявить всю свою детективную интуицию. Мы разобрали выпуск по косточкам и готовы поделиться всеми подробностями — кто блистал на сцене, кто попал в зону риска и чья цифровая маска всё-таки упала.

Участники третьего выпуска шоу «Аватар»

Кого открыли в третьем выпуске шоу «Аватар» на НТВ в воскресенье. Фото © VK / Шоу Аватар

В проекте продолжают борьбу яркие персонажи — аватары сказочных героев русской мифологии и легенд. Это шоу превратилось в настоящую битву не только голосов, но и образов. В этот вечер на сцену вышли 11 цифровых образов: Илья Муромец, Кикимора, Посейдон, Афродита, Берендей, Берегиня, Финист – Ясный сокол, Золотая рыбка, Аврора, Купидон и Хозяйка Медной горы. Все они продолжили интригу, скрывая личности артистов за высокотехнологичными масками. Каждый выход превращался в маленький спектакль, где важно было не только спеть, но и сохранить тайну своей личности.

Члены жюри шоу «Аватар»

Судейская скамья шоу осталась почти без изменений, и это радует. Постоянные детективы проекта — Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов и Лера Кудрявцева — снова оттачивали свои навыки угадывания голосов за аватарами. К ним присоединилась приглашённая звезда — телеведущая Регина Тодоренко, знакомая зрителям по шоу «Маска». В третьем выпуске она заняла место пятого члена жюри, временно заменив отсутствующую Наташу Королёву. Пятёрка судей работала слаженно, хотя версии порой расходились кардинально — от молодых блогеров до оперных див.

Как выступили участники шоу «Аватар» в третьем выпуске

Третий эфир, который показали по ТВ 23 ноября, собрал на сцене настоящий парад сказочных героев. Каждый аватар продолжает держать интригу, а зрители продолжают строить самые невероятные версии о том, кто же скрывается за цифровыми масками.

Илья Муромец — «Серенада Рикардо»

Шоу «Аватар» 2025: все участники и выступления третьего эфира. Фото © VK / Шоу Аватар

Богатырь Илья Муромец вновь удивил контрастом между своим могучим образом и необычным вокалом. В третьем эфире этот аватар исполнил легендарную песню «Серенада Рикардо» из фильма «Собака на сене». Жюри отметило театральную манеру исполнения и пыталось по пластике и голосу определить возраст и характер артиста. Однако единой уверенной версии у судей так и не возникло — богатырь продолжает держать интригу на высоте.

Кикимора — Just Dance

Одна из самых ярких мини-аватаров сезона, лесная проказница Кикимора, зажгла сцену хитом Леди Гага «Just Dance». Номер получился динамичным и танцевальным, словно девичник в лесной избушке внезапно превратился в модную вечеринку. Члены жюри обратили внимание на тембр и артикуляцию певицы: по их мнению, голос Кикиморы напоминал манеру Натальи Медведевой или Марго Овсянниковой, хотя сам образ внешне ассоциировался у них с певицей Катей Лель.

Посейдон — «Отпускаю»

Кто выбыл из шоу «Аватар» 23 ноября: итоги третьего выпуска. Фото © VK / Шоу Аватар

Могучий морской владыка Посейдон продемонстрировал силу голоса, выбрав лирично-драматичную песню «Отпускаю» из репертуара МакSим. Его проникновенное исполнение подтвердило, что этот аватар обладает одним из самых мощных мужских вокалов на проекте. Сергей Лазарев продолжает настаивать, что за образом Посейдона стоит либо певец Нодар Ревия, либо Александр Панайотов — слишком уж узнаваемые интонации проскальзывают в исполнении.

Афродита — «Дорогой длинною» / Those Were the Days

Богиня любви Афродита выбрала для третьего эфира бессмертный романс «Дорогой длинною», а также его англоязычную версию Those Were the Days. Необычное сочетание русского романса и мировой классики позволило аватару продемонстрировать вокальную разноплановость. Версии жюри относительно личности Афродиты сильно разошлись: называли всех, от балерины Анастасии Волочковой до молодых актрис, но ни одна из догадок не звучала убедительно. Богиня продолжает хранить свою тайну.

Берендей — «Три белых коня»

Лесной царь Берендей поддержал зимнее настроение, исполнив новогоднюю классику «Три белых коня» из фильма «Чародеи». Вокал этого медвежьего оборотня заставил жюри гадать: в разные моменты судьи слышали сходство то с манерой певца Лёши Свика, то с голосом исполнителя Niletto, а иногда предполагали даже Стаса Пьеху. Точный ответ, кто скрывается за Берендеем, пока найти не удалось, но номер подарил всем праздничные эмоции и предвкушение новогодних чудес.

Берегиня — Fashion Girl

Третий выпуск «Аватара» на НТВ: кто попал в номинацию и покинул проект. Фото © VK / Шоу Аватар

Таинственная славянская богиня Берегиня снова показала зажигательный номер. В третьем выпуске она выбрала песню Fashion Girl группы A'Studio, подчеркнув свою связь с образом модницы. Жюри оценили старания, хотя отметили, что по вокальным данным Берегиня остаётся одной из самых «скромных» участниц сезона. Главные версии относительно личности Берегини оставались прежними: среди кандидатур назывались Эвелина Блёданс и певица Ирина Салтыкова. Но кто из них окажется прав?

Финист – Ясный сокол — Easy On Me

Все выступления участников шоу «Аватар» в третьем эфире четвёртого сезона. Фото © VK / Шоу Аватар

Один из самых сильных голосов проекта — герой русских сказок Финист – Ясный сокол — взялся за хит певицы Адель Easy On Me, но исполнил его неожиданно высоким фальцетом. Судьи обратили внимание, что такой манерой пения артист, скрывающийся за соколиным аватаром, в совершенстве, скорее всего не владеет. Тем не менее мощная энергетика исполнения заставила жюри вернуться к версии с певцом Стасом Пьехой, хотя Марк Тишман предположил, что под маской Финиста может скрываться актёр Никита Панфилов.

Золотая рыбка — Queen of the Night

Загадочная Золотая рыбка вновь порадовала публику продуманным образом и впечатляющим вокалом. На этот раз она смело выбрала для выступления легендарную песню Уитни Хьюстон Queen of the Night, удивив таким выбором жюри. После драйвового номера у судей появились новые версии: от экс-солистки Leningrad Алисы Вокс до оперной дивы Любови Казарновской — настолько разнопланово звучал голос Рыбки. Кажется, эта участница умеет удивлять с каждым выходом.

Аврора — Un-break My Heart

Аврора во втором выпуске уже попадала в номинацию, но в третьем эфире ей удалось реабилитироваться сильным выступлением. Она выбрала эмоциональную балладу Тони Брэкстон Un-Break My Heart и исполнила её с чувством, показав мощный голос. Несмотря на прошлые неудачи, в этот раз Аврора произвела впечатление на жюри. Среди версий о том, кто может скрываться в этом образе, снова прозвучали имя легендарной певицы Татьяны Булановой и вариант с певицей Наталией Власовой, но стопроцентной уверенности ни у кого нет.

Купидон — «В самое сердце»

Регина Тодоренко в жюри шоу «Аватар»: разоблачение третьего выпуска. Фото © VK / Шоу Аватар

Купидон рискнул исполнить на сцене хит «В самое сердце» — популярную песню из репертуара самого Сергея Лазарева. Более того, этот аватар добавил в номер собственные бэк-вокальные партии, чем ещё больше запутал жюри. Опытные детективы-шоумены окончательно разошлись во мнениях: звучали самые разные предположения, от эстрадной дивы Анжелики Варум до блогера Романа Каграманова, известного по романтическим шоу. Никто из судей так и не смог точно определить личность Купидона после этого выступления, стрела пролетела мимо.

Хозяйка Медной горы — Sunny

Загадочная Хозяйка Медной горы вновь поразила зал своей оперной подачей. В третьем выпуске шоу «Аватар» 23 ноября она исполнила жизнерадостный хит Sunny, придав ему совершенно новое звучание благодаря академическому вокалу. Номер получился ярким и необычным: слышались одновременно эстрадные и оперные интонации, словно два мира музыки слились в один. Судьи снова принялись перебирать знакомые голоса: звучали имена певицы и актрисы Екатерины Гусевой, певицы Севиль и артистки мюзиклов Анастасии Стоцкой, однако ни одна догадка пока не подтвердилась.

Кто покинул третий выпуск 4 сезона шоу «Аватар»

Ирина Салтыкова в шоу «Аватар»: разоблачение Берегини в третьем выпуске. Фото © VK / Шоу Аватар

По итогам голосования зрителей и судей в номинацию на разоблачение попали три участника третьего эфира: Афродита, Берегиня и Аврора. Повторное попадание Авроры в число аутсайдеров уже никого не удивило, однако для Берегини эта номинация стала третьей подряд. Именно поэтому жюри решило начать с раскрытия образа славянской богини. Регина Тодоренко засомневалась и высказала версию, что за Берегиней может скрываться актриса Ирина Горбачёва, однако четверо её коллег по жюри единогласно назвали другое имя: Ирина Салтыкова. Интуиция основной четвёрки судей не подвела!

Когда аватар Берегини был рассекречен, выяснилось, что под цифровой маской действительно выступала 59-летняя поп-певица Ирина Салтыкова — звезда российской эстрады 90-х. Раскрыв свою личность, Ирина Салтыкова эффектно завершила участие в проекте. На прощание певица исполнила для всех хит «Я у твоих ног», поблагодарив зрителей и жюри за поддержку. Таким образом, Берегиня покидает проект, став вторым раскрытым персонажем сезона. Два других номинанта третьего выпуска — Аврора и Афродита — остаются в шоу и продолжат борьбу за победу. Теперь в шоу «Аватар-4» остаётся десять загадочных исполнителей.

Жюри шоу «Аватар» угадало Ирину Салтыкову под маской Берегини. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов