Психолог объяснила, почему зумеры ударились в «бабушкины хобби»

Тренд «бабушкостиля» (#Grandmacore) в соцсетях отражает стремление молодого поколения к традиционным видам досуга как форма психологической разгрузки, полагает клинический психолог Валентина Липская. По её словам, вязание, вышивание и домашние заготовки помогают современной молодёжи справляться с тревожностью и информационной перегрузкой.

Эксперт уверена, ручные ремёсла активизируют зоны мозга, ответственные за чувство присутствия «здесь и сейчас», возвращая телесное восприятие и ритмичность дыхания. Монотонные действия вроде создания стежков или петель становятся формой медитации, создавая ощущение устойчивости и связи с традициями в противовес фрагментарности цифрового пространства.

В эпоху цифровизации handmade-предметы приобретают особую ценность как символы аутентичности и человеческого тепла. Молодые люди сознательно выбирают занятия, ориентированные на процесс, а не результат, что позволяет им восстанавливать внутренний баланс и чувство контроля в условиях сверхскоростного темпа современной жизни.

«Стежок за стежком, петля за петлей – это не только о предмете, но и о внутреннем спокойствии. Нить, ткань, бумага становятся метафорой связи с реальностью, с прошлым поколением, с традицией. Там, где раньше была тревога и обрыв внимания, появляется ритуал и завершённость», — объяснила собеседница РИАМО.