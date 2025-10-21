Врач объяснила, почему зумеры добровольно отправляются в психушки

Cреди российской молодёжи в соцсетях набирает популярность тренд на «дуркинг» — добровольный отдых в психоневрологических диспансерах для снятия стресса и профилактики выгорания, стоимость зависит от типа учреждения и дополнительных услуг. По мнению врача-психиатра Екатерины Кожадей, это говорит, что россияне стали обращать больше внимания на ментальное здоровье и чаще обращаться за помощью к специалистам.

«Сейчас у людей стало больше осознанности относительно ментального здоровья. Люди больше читают, больше знают о своём психическом состоянии… Поэтому увеличилось количество обращений — не только среди молодёжи, но и в целом», — пояснила медик в разговоре с РИАМО.

Специалист отметила — люди уже не так боятся идти к врачу и понимают, что помощь реально доступна и не «клеймит». Она подчеркнула, что ухудшения возможны и без тяжёлых эндогенных расстройств, а психиатрия — строгая сфера с показаниями к госпитализации и возможностью амбулаторного ведения: дневной стационар, регулярные визиты, продление рецептов и оценка динамики.

Она добавила, что при ухудшении врач может предложить госпитализацию: при согласии — добровольную, при отказе и наличии оснований — недобровольную.

Напомним, ранее стало известно, что зумеры массово ложатся в психушку, чтобы «почиллить». Молодые люди объясняют свой выбор необходимостью борьбы с профессиональным выгоранием. В условиях стационара пациенты сознательно ограничивают социальные контакты и отказываются от использования цифровых устройств.