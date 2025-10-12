Исцеляющий туризм: Зумеры массово ложатся в психушку, чтобы «почиллить»

Среди зумеров набирает популярность необычная форма ментальной разгрузки в виде добровольного помещения в частные психиатрические клиники. Молодые люди объясняют свой выбор необходимостью борьбы с профессиональным выгоранием.

Видео © TikTok/., TikTok/traur

Молодёжь указывает, что интенсивные рабочие нагрузки и постоянный стресс городской жизни привели к распространению тревожных расстройств и депрессивных состояний. Они воспринимают пребывание в специализированном учреждении как возможность для полноценного восстановления психического здоровья. При этом обратиться в частные диспансеры можно как при наличии медицинских показаний, так и по собственной инициативе.

В условиях стационара пациенты сознательно ограничивают социальные контакты и отказываются от использования цифровых устройств. Они соблюдают строгий распорядок дня с предусмотренными процедурами и медикаментозной терапией. По их мнению, такой комплексный подход позволяет достичь эмоциональной стабильности после продолжительного воздействия стрессовых факторов.

Ещё один необычный тренд зумеров — это яркие разноцветные гробы и урны вместо традиционных тёмных. Молодые люди стали креативно подходить к организации погребения, уделяя внимание символизму и индивидуальности. Они часто просят подобрать урну или гроб в любимый цвет умершего человека.