«Настоящая революция»: Life.ru выяснил, почему зумеры возвращаются в санатории

Молодёжь всё чаще выбирает санаторный отдых: если несколько лет назад такие места ассоциировались с однообразными процедурами и строгими диетами, сейчас это полноценные программы для поддержания здоровья и активного образа жизни. Как рассказал Life.ru основатель туроператора Забота.Travel Денис Волков, доля посетителей поколения зумеров выросла с 10% до 30% за последние два-три года.

«Уже сейчас всё иначе — отдых в санаториях переживает настоящую «революцию» и начинает привлекать всё больше молодых людей. Не секрет, что в 2025 году трендом является осознанное отношение к своему здоровью. Этот тренд стал толчком к тому, что представители поколения Z начали открывать для себя новые форматы отдыха — полноценные санаторные программы. Это подтверждается статистикой нашего и других турагентств — сейчас доля молодёжи среди отдыхающих в санаториях составляет целых 30%, по сравнению с 10% ещё 2-3 года назад», — отметил эксперт.

Согласно собеседнику Life.ru, современные здравницы всё больше превращаются в СПА-отели и оздоровительные комплексы с комфортными номерами, разнообразными процедурами и возможностью адаптировать отдых под собственный ритм. Молодые люди ценят не только оздоровление, но и возможность совмещать отдых с активными занятиями, культурными событиями и цифровым досугом.

Доступность санаторного отдыха также растёт: возврат 13% стоимости путёвки по государственной программе налогового вычета и сезонные акции делают поездки более привлекательными для молодых людей. Волков подчёркивает, что это формирует новое поколение отдыхающих и стимулирует внутренний туризм, одновременно заставляя санатории обновлять программы и инфраструктуру.

«Для нас, как турагентства, это позитивный тренд. Зумеры выбирают более осознанный подход к отдыху. Такой тренд формирует новое поколение отдыхающих, стимулирует развитие внутреннего туризма и даёт толчок санаториям к изменениям», — заключил эксперт.

