9 октября, 09:04

Школьники массово слегли с кишечной инфекцией после вермишели с сыром

25 школьников из Челябинска отравились по дороге в санаторий Кисловодска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Трёхгорном 25 учеников школы № 110 почувствовали себя плохо в пути в санаторий в Кисловодске. Все они ранее ели в школе вермишель с сыром и маслом. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Об этом сообщил Ural Mash.

Проблемы со здоровьем у детей начались ещё вчера после обеда: у них появились тошнота, рвота и повышение температуры. По предварительным данным, всего пострадали около 40 человек, включая учителей. Сегодня к числу заболевших добавились ещё 25 школьников, направлявшихся в санаторий в Кисловодске. Директриса школы отказалась комментировать ситуацию. Временно ученикам запретили посещать кружки и секции, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее в начальной школе Новой Вилги зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Заболели 27 учеников начальных классов Нововилговской школы № 3. Предварительно им поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Один ребёнок был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу в состоянии, близком к удовлетворительному, остальные проходят амбулаторное лечение. Все пострадавшие и их близкие находятся под медицинским наблюдением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

