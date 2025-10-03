Валдайский форум
3 октября, 10:50

Почти 30 школьников тяжело отравились в российской школе

В Карелии у 27 школьников обнаружили острую кишечную инфекцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В начальной школе Новой Вилги зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели ученики начальных классов, сообщается в группе Минздрава Карелии во «ВКонтакте».

«В Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция», — сказано в сообщении.

По информации Минздрава, один ребёнок госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу с состоянием, близким к удовлетворительному. Остальные дети, у которых наблюдается лёгкое течение заболевания, направлены на амбулаторное лечение. Все школьники и их близкие находятся под медицинским наблюдением.

Уточняется, что все необходимые противоэпидемические мероприятия специалистами Прионежского филиала республиканской больницы им. В. А. Баранова выполнены. В целях профилактики, с 3 октября ученики школы переведены на дистанционное обучение.

Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе
Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге 12 детей отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. На вызов к учебному заведению съехалось сразу 5 бригад скорой помощи.

