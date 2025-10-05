Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:57

Цвет погребения розовый: Зумеры придумали новый тренд на яркие гробы

Mash: Ритуальщики начали производить яркие гробы из-за тренда зумеров

Новый тренд зумеров — разноцветный гроб. Обложка © Telegram / Mash

Новый тренд зумеров — разноцветный гроб. Обложка © Telegram / Mash

Представители поколения зумеров начали активно заказывать для похорон яркие гробы и урны вместо традиционных тёмных. О новом тренде сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на ритуальные агентства.

Новый тренд зумеров — разноцветный гроб. Видео © Telegram / Mash

По словам ритуальщиков, интерес к подобным товарам значительно возрос за последний год. Молодые люди стали креативно подходить к организации погребения, уделяя внимание символизму и индивидуальности. Они часто просят подобрать урну или гроб в любимый цвет умершего человека.

Производители оперативно отреагировали на новый потребительский спрос и существенно расширили цветовую палитру своей продукции. Вместо чёрных и коричневых оттенков в бюро теперь можно найти цвета типа Тиффани, сиреневый, розовый или персиковый, вдохновлённый новым iPhone 17. Стоимость такого нестандартного ритуального аксессуара начинается от 35 тысяч рублей.

«Хочу, чтобы были все вместе»: Киркоров привёз из Болгарии прах мамы и бабушки
«Хочу, чтобы были все вместе»: Киркоров привёз из Болгарии прах мамы и бабушки

Ранее священник в беседе с Life.ru раскрыл, что обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но и противоречит православной вере. По его словам, подобные ритуалы — это отголоски языческих верований.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar