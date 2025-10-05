Цвет погребения розовый: Зумеры придумали новый тренд на яркие гробы
Mash: Ритуальщики начали производить яркие гробы из-за тренда зумеров
Новый тренд зумеров — разноцветный гроб. Обложка © Telegram / Mash
Представители поколения зумеров начали активно заказывать для похорон яркие гробы и урны вместо традиционных тёмных. О новом тренде сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на ритуальные агентства.
Новый тренд зумеров — разноцветный гроб. Видео © Telegram / Mash
По словам ритуальщиков, интерес к подобным товарам значительно возрос за последний год. Молодые люди стали креативно подходить к организации погребения, уделяя внимание символизму и индивидуальности. Они часто просят подобрать урну или гроб в любимый цвет умершего человека.
Производители оперативно отреагировали на новый потребительский спрос и существенно расширили цветовую палитру своей продукции. Вместо чёрных и коричневых оттенков в бюро теперь можно найти цвета типа Тиффани, сиреневый, розовый или персиковый, вдохновлённый новым iPhone 17. Стоимость такого нестандартного ритуального аксессуара начинается от 35 тысяч рублей.
