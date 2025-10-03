В РПЦ объяснили, почему рюмка водки на могиле — это грех
Священник Бобров призвал отказаться от пьянства на поминках и рюмки на могиле
Обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но и противоречит православной вере. Об этом в беседе с Life.ru заявил священник Русской православной церкви Давид Бобров.
«Подобные действия — это отголоски языческих верований, когда люди думали, что душа умершего может буквально есть и пить оставленные на могиле угощения. В православии мы понимаем: душа человека после смерти освобождается от всех земных потребностей. Ей нужна не водка, а молитва родных и близких», — объясняет он.
По словам священника, такие обычаи укоренились в советское время, когда людей отучали от церковной молитвы, которую заменяли псевдонародными ритуалами. А на самом деле в дореволюционной России на поминках пили гораздо меньше, а на кладбищах — вообще не употребляли спиртное.
Как правильно вести себя на кладбище
- Приходите на могилу с молитвой, а не с бутылкой.
- Читайте Псалтирь, пойте «Со святыми упокой».
- Зажигайте свечи или лампады.
- Убирайтесь на могиле, ухаживайте за ней.
- Пригласите священника для совместной молитвы у могилы или закажите панихиду по усопшему в храме.
- Раздавайте милостыню нуждающимся в память об усопшем.
Бобров при этом подчеркнул, что Церковь не запрещает поминальные трапезы — это древняя христианская традиция. Но они должны проходить дома или в специально отведённых местах, а не на кладбище, и обязательно в трезвости и благочинии. Небольшое количество вина допустимо, но пьянство на поминках — грех.
«Усопшие ждут от нас не рюмки водки, а искренней молитвы и добрых дел в их память», — заключил священник.
