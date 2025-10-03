Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 12:24

В РПЦ объяснили, почему рюмка водки на могиле — это грех

Священник Бобров призвал отказаться от пьянства на поминках и рюмки на могиле

Обложка © ТАСС / Ольга Мальцева

Обложка © ТАСС / Ольга Мальцева

Обычай ставить рюмку водки на могиле не только не помогает усопшим, но и противоречит православной вере. Об этом в беседе с Life.ru заявил священник Русской православной церкви Давид Бобров.

«Подобные действия — это отголоски языческих верований, когда люди думали, что душа умершего может буквально есть и пить оставленные на могиле угощения. В православии мы понимаем: душа человека после смерти освобождается от всех земных потребностей. Ей нужна не водка, а молитва родных и близких», — объясняет он.

«Тяжёлое нарушение дара жизни»: В РПЦ объяснили, можно ли заказывать молебен за самоубийцу
«Тяжёлое нарушение дара жизни»: В РПЦ объяснили, можно ли заказывать молебен за самоубийцу

По словам священника, такие обычаи укоренились в советское время, когда людей отучали от церковной молитвы, которую заменяли псевдонародными ритуалами. А на самом деле в дореволюционной России на поминках пили гораздо меньше, а на кладбищах — вообще не употребляли спиртное.

Как правильно вести себя на кладбище

  1. Приходите на могилу с молитвой, а не с бутылкой.
  2. Читайте Псалтирь, пойте «Со святыми упокой».
  3. Зажигайте свечи или лампады.
  4. Убирайтесь на могиле, ухаживайте за ней.
  5. Пригласите священника для совместной молитвы у могилы или закажите панихиду по усопшему в храме.
  6. Раздавайте милостыню нуждающимся в память об усопшем.

Бобров при этом подчеркнул, что Церковь не запрещает поминальные трапезы — это древняя христианская традиция. Но они должны проходить дома или в специально отведённых местах, а не на кладбище, и обязательно в трезвости и благочинии. Небольшое количество вина допустимо, но пьянство на поминках — грех.

«Усопшие ждут от нас не рюмки водки, а искренней молитвы и добрых дел в их память», — заключил священник.

5 могил старцев, где происходят настоящие чудеса и в 2025 году, — паломники едут сюда со всей страны
5 могил старцев, где происходят настоящие чудеса и в 2025 году, — паломники едут сюда со всей страны

А ранее священник ответил на вопрос о том, можно ли хоронить человека с открытыми глазами. Он часто вызывает у родственников тревогу и даже суеверный страх.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • РПЦ
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar