Живых не заберёт: В РПЦ объяснили, можно ли хоронить умершего с открытыми глазами

Вопрос о том, можно ли хоронить человека с открытыми глазами, часто вызывает у родственников тревогу и даже суеверный страх. Священник Русской православной церкви Давид Бобров объяснил в беседе Life.ru, что церковных запретов на это нет, но традиция всё же предписывает закрывать глаза умершему.

Церковного запрета на погребение с открытыми глазами не существует, но в православной традиции принято закрывать глаза умершему. Эта практика связана не с религиозным смыслом, а с уважением и заботой о близких: лицо покойного приобретает спокойный, мирный вид, а сцена прощания становится менее тяжёлой для родных. Давид Бобров Священник Русской православной церкви

Он подчеркнул, что мифы об «опасности» открытых глаз не имеют никакой силы. По словам Боброва, такие суеверия – всего лишь народные заблуждения.

«Суеверия, например, будто покойный с открытыми глазами «заберёт» кого-то с собой, не имеют церковных оснований и воспринимаются как народные мифы. Душа умершего больше не связана с телом и не может повлиять на живых. Церковь настаивает: в вопросах похорон главное – молитва, любовь и достойное прощание», – подчеркнул он.

Собеседник Life.ru также объяснил, что на практике глаза покойного закрывают по соображениям эстетики и душевного спокойствия родственников. Иногда для этого используют лёгкое прикрытие или монеты, чтобы избежать случайного открытия век.

«Но если закрыть глаза по каким-то причинам не удалось, в этом нет никакого греха или опасности для живых. Всё это лишь часть обряда прощания, который должен утешить близких и помочь им достойно проститься с ушедшим», – заключил Бобров.

