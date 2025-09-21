В РПЦ опровергли слова протоиерея Ткачёва и назвали источник всех бед

Протоиерей Андрей Ткачёв заявил, что источником всех бед человечества являются образованные люди. Об этом он сказал во время проповеди, видеозапись которой опубликовал в своём YouTube-канале.

«От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты, Адам Смит, Дун Скотт»,— подчеркнул священник.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата выразил иную точку зрения в беседе с РБК. В официальном комментарии подчёркивается, что беды проистекают не от образования как такового, а от отсутствия веры. Представители отдела сослались на евангельский принцип о высокой ответственности тех, кто обладает знаниями, отметив, что именно образованные люди, сохраняющие веру, на протяжении истории защищали истину и предотвращали катастрофы.