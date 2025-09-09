Протоиерей отверг идею обложить россиян «десятиной»
Протоиерей Лоргус: В современном мире десятина не может быть обязательной
Обложка © Life.ru
Протоиерей Андрей Лоргус считает, что в современном мире нельзя сделать обязательной выплату десятой части зарплаты. Своим мнением он поделился в беседе с «Постньюс».
Священнослужитель отметил, что десятина — устаревшая норма. Сейчас человек может делиться с храмом тем, что считает нужным и доступным для себя: силами, временем, физической или материальной помощью. Самое важное в любом из вариантов — это добровольное и искреннее желание.
«Но десятина — это такая символическая мера всего, что мы можем посвятить другому [человеку]: время, ресурсы, деньги. В самом разном ряде. Для друзей, для незнакомых и знакомых людей, для своей семьи, для своей работы», — сказал протоиерей Андрей Лоргус.
Ранее Life.ru рассказывал, что протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов призвал сделать для россиян обязательной выплату десятой части зарплаты на нужды церкви. Свою позицию он объяснил тем, что храмы никем не финансируются, а деньги на их содержание требуются. Кульпинов подчеркнул, что в современном мире ситуация складывается так, что священники скоро будут вынуждены искать дополнительную работу, чтобы как-то обеспечивать относящиеся к ним церкви. Ранее десятина была обязательной, потому храмы находились в достатке, добавил священнослужитель.