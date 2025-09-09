Протоиерей отверг идею обложить россиян «десятиной»

Протоиерей Андрей Лоргус считает, что в современном мире нельзя сделать обязательной выплату десятой части зарплаты. Своим мнением он поделился в беседе с «Постньюс».

Священнослужитель отметил, что десятина — устаревшая норма. Сейчас человек может делиться с храмом тем, что считает нужным и доступным для себя: силами, временем, физической или материальной помощью. Самое важное в любом из вариантов — это добровольное и искреннее желание.

«Но десятина — это такая символическая мера всего, что мы можем посвятить другому [человеку]: время, ресурсы, деньги. В самом разном ряде. Для друзей, для незнакомых и знакомых людей, для своей семьи, для своей работы», — сказал протоиерей Андрей Лоргус.