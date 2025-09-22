«Тяжёлое нарушение дара жизни»: В РПЦ объяснили, можно ли заказывать молебен за самоубийцу

Можно ли заказывать молебен за самоубийцу — вопрос крайне трудный и болезненный для многих семей. Священник православной церкви Давид Бобров в беседе с Life.ru выразил поддержку родным и близким, которые пережили такое горе.

«В православной традиции церковная панихида по самоубийце не совершается — таковы каноны Церкви. Причина в том, что самоубийство воспринимается как тяжёлое нарушение дара жизни, прерывающее возможность покаяния, которая даруется человеку при жизни. Однако важно подчеркнуть: подобная строгость не означает равнодушия, осуждения или отказа в милосердии», — уточняет священнослужитель.

Это ограничение именно общественной, литургической молитвы, чтобы не поощрять отчаяние и подчеркнуть ценность жизни. Окончательный суд — только за Богом, и человек не может знать глубины Его милосердия. Бывают редкие случаи, когда человек принимает трагическое решение в состоянии тяжёлой болезни или психического расстройства. Тогда вопрос разрешения церковного отпевания рассматривается архиереем, и решение принимается с особой любовью и вниманием.

Тем, кто потерял близкого таким образом, хочу сказать: Церковь разделяет вашу боль и предлагает пути поддержки. Вы можете молиться дома простыми словами: «Господи, упокой душу раба Твоего, прости ему всё вольное и невольное». С благословения священника допустимо читать особую молитву преподобного Льва Оптинского об умершем без покаяния. В память о близком полезно совершить доброе дело, помочь нуждающемуся, подать милостыню. В храме — тихо поставить свечу и помолиться у иконы, хотя записку о церковном поминовении подать нельзя. Давид Бобров Священник православной церкви

Если семейная утрата особенно тяжела, можно попросить священника совершить особый чин молитвы для поддержки и утешения живых, чтобы Господь исцелил душевную боль и помог достойно пережить эту трагедию. Горе часто сопровождается глубокими чувствами вины, одиночества, отчаяния. Не замыкайтесь — говорите о своих чувствах с близкими, с духовником, не стесняйтесь обращаться к психологу или в группы поддержки. Помните, что вы не одни: бывает, что самой большой помощью становится простое сочувствие и человеческое участие.

«Главное — помнить, что границы церковной молитвы не ограничивают Божью любовь и милосердие. В молитве за ушедших и в добрых делах сохраняется наша связь с ними. Надежда на Бога, доверие Его промыслу и умение быть благодарными за каждый прожитый день — то, что помогает пережить самые тяжёлые испытания», — заключает священник.