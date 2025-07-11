В РПЦ объяснили Life.ru, почему Романа Старовойта похоронили с крестом, несмотря на самоубийство
Иеромонах Макарий объяснил, почему на могиле Романа Старовойта установили крест
Сегодня в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище похоронили экс-министра транспорта Романа Старовойта. Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ объяснил Life.ru, почему на могиле бывшего чиновника установили крест, несмотря на то что он покончил с собой. По словам священнослужителя, устройство могилы является скорее обычаем, чем догматом, и остаётся на усмотрение родственников усопшего.
Устройство могилы — это не догмат, это обычай, которым управляют хозяева могилы, родственники. Значит, ставить крест самоубийце — это на их усмотрение, на их желание. Церковь здесь управляет только совершением богослужения. Общественной молитвой. Общественная молитва, общественное богослужение у покойного не происходит по обстоятельствам смерти этого несчастного человека.
Могила Старовойта. Фото © Life.ru
Иеромонах Макарий отметил, что человек, сознательно покончивший с собой в здравом уме, тем самым добровольно исключает себя из православного сообщества. В таких случаях церковь оставляет его на Божью волю. Однако, если самоубийство совершено в состоянии невменяемости, такой человек может быть отпет, поскольку его поступок не был осознанным выбором.
Могила Старовойта. Фото © Life.ru
Что касается практики погребения, священнослужитель пояснил, что в современных условиях самоубийц хоронят на общих кладбищах и на их могилы часто ставят кресты. Однако в случае церковного кладбища, по его словам, таких усопших хоронили бы за его пределами, поскольку своим поступком они добровольно отреклись от веры.
Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко прокомментировала особенности погребения самоубийц. Эксперт пояснила, что на могилах таких людей устанавливают традиционные для их вероисповедания символы: православный или католический крест для христиан, мусульманскую стелу для последователей ислама. Она отметила, что в этом отношении случай Романа Старовойта не является исключением.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проводили в последний путь экс-министра транспорта Романа Старовойта, трагически ушедшего из жизни в день своей отставки. Церемония погребения прошла на Смоленском кладбище, неподалёку от часовни святой Ксении Петербургской. Разделить горе утраты с близкими пришли бывшая жена покойного с дочерьми, а также его возлюбленная и помощница Полина.
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