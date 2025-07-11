В РПЦ объяснили Life.ru, почему Романа Старовойта похоронили с крестом, несмотря на самоубийство

Сегодня в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище похоронили экс-министра транспорта Романа Старовойта. Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ объяснил Life.ru, почему на могиле бывшего чиновника установили крест, несмотря на то что он покончил с собой. По словам священнослужителя, устройство могилы является скорее обычаем, чем догматом, и остаётся на усмотрение родственников усопшего.

Устройство могилы — это не догмат, это обычай, которым управляют хозяева могилы, родственники. Значит, ставить крест самоубийце — это на их усмотрение, на их желание. Церковь здесь управляет только совершением богослужения. Общественной молитвой. Общественная молитва, общественное богослужение у покойного не происходит по обстоятельствам смерти этого несчастного человека. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви

Могила Старовойта. Фото © Life.ru

Иеромонах Макарий отметил, что человек, сознательно покончивший с собой в здравом уме, тем самым добровольно исключает себя из православного сообщества. В таких случаях церковь оставляет его на Божью волю. Однако, если самоубийство совершено в состоянии невменяемости, такой человек может быть отпет, поскольку его поступок не был осознанным выбором.

Могила Старовойта. Фото © Life.ru

Что касается практики погребения, священнослужитель пояснил, что в современных условиях самоубийц хоронят на общих кладбищах и на их могилы часто ставят кресты. Однако в случае церковного кладбища, по его словам, таких усопших хоронили бы за его пределами, поскольку своим поступком они добровольно отреклись от веры.