Священник рассказал, чем может обернуться ношение чужого нательного креста

Потерян родной крестик, достался в наследство от бабушки или просто понравился на барахолке — и тут же в голове рождаются тревожные мысли. А вдруг с чужим крестом передастся чужая судьба? Может, прежний владелец был грешником или несчастливцем? Эти страхи мучают многих верующих, но оправданны ли они на самом деле? Мы разобрались в церковных канонах и народных поверьях, чтобы раз и навсегда прояснить этот болезненный вопрос. Оказывается, большинство наших опасений основано на суевериях, которые не имеют ничего общего с подлинным православием.

Крест — не амулет с чужой энергетикой

Ношение чужого креста: что говорит православная церковь. Фото © Freepik

В народном сознании нательный крестик часто превращается в некий магический предмет, способный впитывать и передавать энергию прежнего владельца. Люди боятся, что вместе с чужим крестом получат чужие болезни, неудачи или даже грехи. Но такое представление кардинально противоречит христианскому учению. Крест — это символ жертвы и победы Христа, напоминание о любви Бога к человеку, а не талисман или аккумулятор чужих бед. Металл остаётся металлом, а святость придаёт ему только освящение и вера того, кто его носит. Никакой мистической связи с предыдущим владельцем не существует — это выдумки, пришедшие из языческих верований и оккультных представлений о мире.

Православная церковь разрешает носить чужие кресты

Официальная позиция Русской православной церкви по этому вопросу предельно ясна — никаких запретов на ношение чужого нательного креста не существует. Более того, такая практика широко распространена и считается абсолютно нормальной. Родители передают кресты детям, бабушки — внукам, супруги дарят друг другу. Священник Давид Бобров подчёркивает: «Православная церковь не запрещает носить чужой нательный крестик. Если, например, вам передали его родители, родственники, если вы получили его в наследство или даже если нашли — никакого осуждения или «опасности» здесь нет». Семейные кресты, передающиеся из поколения в поколение, даже считаются особо ценными — ведь они несут в себе молитвы и благословения многих поколений верующих предков.

Главное условие — освящение в храме

Нательный крест умершего родственника: можно ли носить. Фото © azbyka

Единственное важное требование при получении чужого креста — его необходимо освятить в православном храме. Этот простой обряд занимает несколько минут, но имеет принципиальное значение. Освящение не «очищает» крест от какой-то мифической негативной энергии, а благословляет его специально для вас, делая вашей личной святыней. После освящения крест становится полноценным нательным символом веры, ничем не отличающимся от того, который вы могли бы купить в церковной лавке. Батюшка читает молитву, окропляет святой водой — и ваш новый крест готов стать спутником на духовном пути. Процедура настолько простая, что странно из-за лени или стеснения лишать себя душевного спокойствия.

Суеверия против христианского учения

Страхи по поводу чужих крестов коренятся не в православии, а в древних языческих представлениях о магических свойствах предметов. Эти суеверия живучи и передаются из поколения в поколение, обрастая всё новыми подробностями и страшилками. «Идея, что вместе с чужим крестом вы «перенимаете чью-то судьбу», связана не с христианством, а с народными страшилками и оккультными фантазиями», — объясняет священник Давид Бобров. Истинная православная вера не наделяет материальные предметы способностью влиять на судьбу человека — это прерогатива только Бога. Крест лишь напоминает нам о нашей вере и служит защитой через молитву, но не благодаря каким-то магическим свойствам металла или камня.

Когда стоит проявить осторожность

Найденный крест: опасно ли носить чужую святыню. Фото © Freepik

Хотя в большинстве случаев носить чужой крест совершенно безопасно, есть ситуации, когда стоит проявить особую деликатность. Если крест принадлежал человеку, который покончил с собой или умер в состоянии тяжкого греха и вы сами испытываете по этому поводу беспокойство, — лучше обратиться к священнику за советом. Не потому, что крест действительно может принести вред, а потому, что ваше душевное спокойствие важнее любых принципов. В таких случаях батюшка может провести особое освящение или предложить оставить крест в храме. Также не стоит относиться к нательному кресту как к модному аксессуару, постоянно меняя их ради красоты или следуя тенденциям. Это священный символ, требующий уважительного отношения.