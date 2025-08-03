Эти 6 русских правителей подписали договор с дьяволом: Кого подданные подозревали в неадекватности

В связях с дьяволом правителей на Руси не подозревали, пожалуй, разве что до 988 года. По очевидной причине — тогда все были язычниками. А потом, когда наше государство стало христианским, у народа появилось огромное поле для фантазий. Если царь, император или князь отличались неадекватным поведением, то слухи росли по экспоненте. Народ не любил тех царей, что причиняли ему особенные страдания. Здесь мы их всех перечислим.

Иван Грозный

Иван Грозный стал, наверное, первым царём, которого ненавидели буквально все. Фото © Wikipedia

Иван Грозный — противоречивая фигура. Это, пожалуй, самая нейтральная вещь, которую можно о нём сказать. Поначалу Иван VI Васильевич сохранял какую-то адекватность. По крайней мере, он расширил границу Великого Московского княжества и как бы «отомстил» татарам за иго, потому что «отжал» у них Казань, а всё ханство сделал частью княжества. Это было в 1552 году. А в 1565-м у Ивана, кажется, начались проблемы психиатрического характера с уклоном в паранойю из-за разногласий с Боярской думой. Он разделил государство на две части: земщину, принадлежавшую боярам, и опричнину, принадлежавшую ему. Так начался лютый государственный террор, сравнимый только с Гражданской войной.

Но это ещё не всё. Иван Грозный принял Указ о «заповедных летах» и фактически запретил крестьянам переход. Речь о переходах на земли других бояр или дворян — до определённого момента крестьяне могли выбирать, на кого им работать. Потом Грозный поссорился с церковью, потому что захотел её земли. Для того чтобы «отжать» церковные территории, отрёкся от престола и сделал царём Симеона Бекбулатовича, татарина, внука Ахмат-хана, что правил Большой ордой. Опричнина в те времена цвела буйным цветом: лихие мужики с мётлами и собачьими головами на сёдлах упивались безнаказанностью и вовсю терроризировали земли бояр. В итоге Грозного возненавидели все: крестьяне, дворяне, бояре, духовенство и «покорённые» им татары. Неудивительно, что после него на Руси началась Смута.

Ирина Годунова

Да, мы знаем, что правителем Московского царства стал Борис Годунов и знаем историю о предполагаемом заказном убийстве наследника. Но началось-то всё с жены. Фото © Wikipedia

Знакомая фамилия, не правда ли? Да, это сестра Бориса Годунова. Русский народ, скорее всего, порядком ошалел от того, что на престол официально взошла баба. Женщин-князей в нашем государстве не видели со времён Ольги Святой, матери Владимира Святого. Она же была первой женщиной, которую в русской церкви причислили к лику святых. Княгиня полностью искупила тот эпизод из своей биографии, когда при помощи голубей подожгла целое древлянское городище. Не просто так, конечно, а за то, что те не хотели платить налоги. Князь Игорь попытался убедить их силой и был убит.

Но речь не об Ольге, а об Ирине Фёдоровне Годуновой. Она была замужем за царём Фёдором I, сыном Ивана Грозного. Молодой человек настолько сильно любил супругу, что оставил завещание, согласно которому венчать на царство нужно было Ирину. Ей присягнули все бояре. Она принимала у себя послов и участвовала в заседаниях Боярской думы. Но тогда общество было не готово принять женщину на троне надолго. Да и её брат рвался к власти. Поэтому Ирина приняла тяжёлое, но в итоге верное решение: попросила Земский собор венчать на царство Бориса. А после смерти брата ушла в монастырь под именем Александра. У семьи Годуновых на века вперёд возникла дурная репутация, но Ирина хотя бы очистила совесть.

Борис Годунов

Борис Годунов — легендарный «убийца» легитимного царя, чья вина до сих пор не доказана. Фото © Wikipedia

Борис Годунов почти всю жизнь прожил в качестве придворного. Его должности похожи на деятельность Администрации Президента, но в контексте своего столетия. У него был большой опыт работы внутри государственной машины, и когда по счастливому стечению обстоятельств царицей стала его сестра, Борис просто воспользовался возможностью. Бояре относились к нему с подозрением, но сотрудничали. Правда, верующие относились к нему не очень хорошо из-за увлечения алхимией и магией.

А народ считал Годунова чуть ли не Антихристом. Дело в том, что Бориса подозревали аж в двух убийствах. Он, предположительно, задушил Ивана Грозного. А ещё он, предположительно, заказал убийство царевича Дмитрия, сына изобретателя опричнины. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину Годунов считается убийцей престолонаследника и по сей день. А благодаря Годунову царём Александра Пушкина был выходец из рода Романовых. Именно изгнание Романовых позволило поставить на престол первого царя династии, Михаила.

Алексей Михайлович

Отец Петра I тоже вызвал в стране какие-то нездоровые движения. Но так было нужно для стабильности государства. Фото © Wikipedia

К новой династии, Романовым, русский народ на тот момент не очень привык. Но многим было всё равно, потому что несколько лет под польской оккупацией — это не шутки. Когда на престол взошёл Алексей Михайлович, всё было вроде спокойно. Храмы в стиле Нарышкинского барокко, первый в истории Русского государства театр, иностранные наёмники, регулярные войска в виде стрельцов... В общем, стабильность. Но патриарх Никон решил, что православие пора реформировать. В ходе реформы отменили: земные поклоны, крещение двумя пальцами, написание «Исус» и четырёхконечный крест, а ещё сократили время службы. Ну и сожгли все книги, которые не согласовывались с греческими канонами. Народ был в ярости. Староверы бежали в Сибирь, чтобы избежать участи Феодосии Морозовой. За то, что Алексей Михайлович уморил боярыню голодом, старообрядцы считали его Антихристом.

Пётр I

Реформы Петра I действительно мало кому нравились. Зато им с Меньшиковым было хорошо. Фото © Wikipedia / Жан-Марк Натье

В принципе, о Петре I можно было даже не писать, потому что он изменил жизнь подданных настолько, что это почувствовали на себе жители даже самых отдалённых уголков Российской империи. В юности Пётр путешествовал по Европе, изучал там морское и военное дело, инженерию, картографию, кораблестроение, градостроение и весь комплекс передовых на то время естественных наук. Когда Петруша вернулся, началась «жесть». Император понял, что его родина довольно сильно отстаёт от наиболее сильных стран Европы, и в невероятно короткое время модернизировал всё так, что смог победить Швецию в Северной войне. Но жизнь высшего класса изменилась слишком кардинально и слишком быстро, множество обычных людей полегло в войнах и при постройке Санкт-Петербурга, поэтому среди части населения о нём ходили легенды, мол, в Европе Петром овладел дьявол.

Лжедмитрий I

Григорий Отрепьев был талантливым мошенником. Монах-расстрига посягнул на самое святое — дарованную Богом власть. Фото © Wikipedia

Мы не упомянули один важный нюанс тех времён. Власть великого князя, царя или императора — это дар от Бога. Венчание на царство проходило в церкви, право управлять страной было даровано Господом, поэтому любые движения в сторону дискредитации данной системы жестоко карались. Правитель тогда считался представителем Бога на Земле. И тут, после смерти Бориса Годунова, царём становится монах-расстрига Гришка Отрепьев. По роду дворянин — сын помещика с Галичины. Но по действиям совсем не святой. Григорий долгое время провёл в монастыре, так как был монахом. Но сбежал оттуда и объявил себя «чудесно спасшимся царевичем» Дмитрием. Лжедмитрий был тем, кто заложил основы польской оккупации, женился на Марине Мнишек и открыл Речи Посполитой путь к недолгому завоеванию Руси. Когда выяснилось, что царь «фейковый», половина Москвы разбушевалась. Поляков перебили. Лжедмитрия убивали сторонники бояр, всей толпой.