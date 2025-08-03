Турция самоходом: как избежать подвалов, переплат и кошачьих грабежей Как путешествовать по Турции без туроператора и не переплачивать? Лайфхаки 2025: экономия на отелях и транспорте, выбор лучших пляжей, как избежать номера в подвале. Life.ru собрал проверенные советы от опытных путешественников. 2 августа, 21:35 Турция дешевле пакетного тура: маршруты, транспорт и лайфхаки. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Zuma, © Freepik

Турция остаётся одним из лидеров популярных направлений для отдыха. В 2024 году россияне совершили 6,7 млн визитов в эту страну. Объём российского турпотока в Турцию вырос в 2024 году на 6,28% по сравнению с 2023 годом. В Турции хорошо развита туристическая и дорожная инфраструктура, поэтому во многие курортные регионы и города можно поехать самостоятельно, купив лишь авиабилет и забронировав отель.

Этот способ путешествия подойдёт тем, кто хочет за время отпуска побывать в разных городах и провинциях Турции. Есть и другие плюсы: можно выбрать удобное время вылета и авиакомпанию, отель или апартаменты. Обычно туроператоры работают только с определёнными отелями — и, если он неудачный, турист становится заложником, потому что не может его сменить. В случае самостоятельного размещения можно переехать в другой отель или снять апартаменты.

Что касается языкового барьера, то во всех крупных городах и курортных регионах Турции многие сотрудники отелей, магазинов, автостанций, вокзалов говорят на английском или могут найти человека, кто понимает русский язык. Даже если в магазине, салоне связи, кафе или такси не говорят на английском или русском, они активно пользуются переводчиками на смартфонах. Life.ru собрал некоторые нюансы и лайфхаки, которые помогут вам в самостоятельном путешествии по Турции.

Как в Турции ездить на автобусах и не уехать в противоположную сторону

Между городами и аэропортами в Турции ходит единый шаттл — автобусы оператора «Хаваш». Они стоят в разы дешевле такси. Ходят обычно раз в 40–60 минут. Расписание чаще всего вывешивают на столбе, но лучше уточнить у водителя. Посмотрите расписание по конкретному городу заранее, потому что иногда «Хаваш» привязан только к одному конкретному авиарейсу. Например, к вечернему из Стамбула.

В Турции несколько крупных операторов междугородних и городских перевозок, каждый оператор обслуживает определённый маршрут. На конечных остановках у каждого оператора своя касса, обычно это киоск, узнать можно по логотипу и названию оператора. Кассой может быть и обычный стол на улице на автовокзале.

В крупных городах все виды транспорта оплачиваются аналогом московской «Тройки» — «Стамбулкарт», «Измиркарт». Карты продаются в аппаратах, где их можно сразу пополнить на любую сумму. В некоторых городах по одной карте могут ходить несколько человек, в других — только один. Иногда пополнить карту можно в неожиданных местах — например, в табачном магазине.

На автовокзалах и ж/д станциях в Турции редко вывешивают расписания. Междугородние и городские автобусы могут заканчивать путь в одном месте, а обратно уезжать абсолютно из другого места. Нужно уточнять у водителя. На конечных остановках долмуша и автобуса всегда есть специальный волонтёр, его можно назвать «сажалой», — он подскажет расписание и дорогу, отведёт к кассе.

В Турции каждый автобусный оператор обслуживает свой маршрут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

Турецкие водители долмушей и автобусов вас поймут, если вы скажете название нужного вам района, остановки, отеля или торгового центра. Номера маршрутов до разных районов города и достопримечательностей лучше заранее посмотреть в Сети. Бывают редкие случаи, когда водитель ответит отказом, потому что он мыслит только своим маршрутом. Например, вы знаете, что этот номер автобуса проезжает по трассе рядом с аэропортом, и вы надеетесь там сойти и дойти пешком. Водитель же всё понимает буквально и может сказать, что его автобус не едет в аэропорт или торговый центр. Ну так вот они устроены.

В долмуше или автобусе мужчине лучше не садиться на свободное место, если рядом уже сидит женщина зрелого возраста. Даже если она выглядит светски. Многие очень болезненно относятся к соседству с незнакомым мужчиной. Рекомендуем предварительно спросить разрешения у женщины, перед тем как сесть рядом.

В Турции взять такси можно либо «от бордюра», либо на специальных стоянках такси, либо в городах — на деревьях и столбах висят жёлтые ящики с кнопкой вызова такси. Нажмите и ждите. В некоторых городах есть Uber, но работает он очень странно: можно лишь вызвать такси, но стоимость поездки вы узнаете от самого таксиста, который повезёт вас по счётчику. Железное правило в такси в Турции: убедитесь, что водитель включил счётчик, и платите только по нему. Показания счётчика обычно выводятся на зеркало заднего вида в салоне. Перед поездкой с водителем можно торговаться до какой-то фиксированной платы.

Как не поселиться в подвале: чек-лист при выборе отеля

При подборе отеля ориентируйтесь на отзывы и высокий рейтинг отеля в Турции. Если есть вопросы, с отелем можно быстро связаться через WhatsApp и общаться через переводчик. Если в отзывах встречается «заселили на первый этаж, в подвал, под бассейн», сразу вносите этот отель в стоп-лист. Это знаменитый конёк недобросовестных отельеров и персонала: технические комнаты переоборудуют под номера и сдают туристам мимо кассы.

При выборе отеля ориентируйтесь на отзывы и рейтинг. Фото © ТАСС / Thomas Eisenhuth

Многие отели в Турции сдаются на сезон в аренду: бизнесмен получает кредит, берёт отель в аренду, снимает сливки, после чего берёт следующий. Такие отельеры ведут дела грубо, с нарушениями, им наплевать на отзывы и репутацию. Не нарвитесь на таких.

В отеле всегда просите номера повыше этажом — это будет гарантом хорошего размещения, да и виды будут лучше. Острожно относитесь к отелям с невозвратной бронью, потому что рекламные картинки и реалии могут отличаться. Лучше выбрать бронь без предоплаты. Если забронировали номер в небольшом частном отеле, пройдитесь предварительно по соседним отелям, спросите цену. Попросите скидку в забронированном отеле, сказав, что в соседнем вам предлагают заселиться дешевле. Это может сработать.

Как не остаться без денег и Интернета: хитрости с сим-картами и обменом

Менять валюту россиянам можно в уличных обменниках, но предварительно надо спросить курс и нет ли комиссии. По новым законам в Турции теперь нельзя поменять валюту в банке нерезидентам. Ещё один вариант обмена — в многочисленных почтовых отделениях Турции (жёлтые вывески), но курс может быть хуже. Одежду и обувь лучше покупать в сетевых магазинах. Там есть гарантия, скидки, можно вернуть товар обратно. Иногда продавцы могут пойти навстречу и принять в качестве оплаты доллары, причём по выгодному курсу.

Цена на контракт мобильной связи привязана к статусу иностранца. Если, например, у вас ВНЖ, уже есть турецкая сим-карта, то это будет одна цена. Если вы обычный иностранный турист, или как говорят турки — «ябанджи», то стоимость сим-карты с контрактом составит 5–7 тыс. рублей. Самый простой вариант остаться на связи и пользоваться Интернетом — подключить роуминг у российского оператора. Например, 5 Гб интернет-трафика на неделю без звонков обойдутся всего лишь в 1200 рублей. Есть ещё один плюс роуминга: у вас будут в онлайн-доступе «Госуслуги» и все российские банки.

В выходные дни в городах и посёлках проходят ярмарки местных мастеров, где можно недорого купить авторскую бижутерию, обаятельных кукол, картины, посуду, скульптуры, неординарные магниты, интерьерные детали.

Если в городе есть рыбный рынок, идите ужинать туда. В Турции распространён формат, когда рядом с прилавками со свежими морепродуктами стоят грили, на которых повара тут же приготовят вам рыбу. Либо вокруг таких рынков есть уличные кафе, где подают свежайшую рыбу. Цена будет значительно ниже, чем в кафе на набережных. Если вы намерены приготовить рыбу сами, на рынке или в супермаркете вам её разделают и почистят. Нужно сказать или показать такую фразу: Balığı temizleyin, kuyruğunu ve başını kesin — «Балыы темизлеин, куйрууну ве башины кесин» («Почистите рыбу, отрежьте хвост и голову, пожалуйста»).

В рыбных отделах и магазинах можно попросить разделать и почистить рыбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dancar

Муниципальные пляжи Турции: как не платить за лежаки и не сидеть в толпе

Большинство пляжей в Турции муниципальные. На них обязательно есть участки для бесплатного размещения. Если не хотите платить за лежаки на пляже, в любом супермаркете «Мигрос» продаются пляжные зонты и коврики. Цена комплекта равняется стоимости дневной аренды лежаков и зонтов при отеле или ресторане, так что они сразу себя окупят. С таким комплектом вы можете перемещаться по разным пляжам. Забирать с собой в Россию зонт не имеет смысла, потому что практически все авиакомпании считают его как отдельное багажное место с соответствующей платой.

Со своим ковриком и зонтом можно перемещаться по разным пляжам. Фото © ТАСС

Не турист, а сосед: как вести себя, чтобы местные относились с уважением

Турки доброжелательны и любопытны, но у них своеобразное чувство личных границ. Если даже вы будете лежать один на большом и пустом пляже, не удивляйтесь, если местные разместятся максимально близко от вас. Кроме того, турки запросто могут попросить у вас защитный крем от солнца или ваш пакет для мусора — для них это обычное дело.

Турки любопытны и доброжелательны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Berezko

Кошки-бандиты: как защитить свою еду в кафе

Кошки и собаки — священные животные в Турции. За ними следят, их любят и поддерживают. Во многих районах жители выбирают старшего, который собирает деньги на корм животным, следит за их популяцией. Он знает, сколько собак зарегистрировано в районе, кто у них вожак, где он находится. Безмерная любовь и вседозволенность приводят к тому, что некоторые мурки дерзко обирают туристов — запрыгивают на столы, воруют еду прямо из тарелок. А при попытке отстоять своё блюдо вы рискуете получить кусь или удар когтями. Однако есть известный лайфхак: если вас за столом донимает дерзкий кот, попросите у официанта пульверизатор для полива цветов. Облако воды в сторону кота мгновенно заставит его ретироваться.

Авторы Андрей Ананьев