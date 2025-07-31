Как привлечь домового, удержать его и даже взять с собой при переезде? 5 уютных секретов русского народа
Домовой, также домовик или суседка, — это народный дух, который обитал во всех деревнях Руси. Характерен он в основном для восточных славян. Плохие отношения с домовым — большое горе. Поэтому все ему старались угодить. Как именно — рассказывает Life.ru.
Домового боялись в деревнях больше дьявола и даже больше Бога. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Домовёнок Кузя», режиссёр Аида Зябликова / Kino-teatr, © «Шедеврум»
Кто такой домовой? Объяснить это одновременно и просто, и невероятно трудно. Большинство популярных источников сравнивают его с англосаксонскими гоблинами и представляют в виде их славянской версии. То есть как небольшого, сгорбленного гномикообразного старика с белыми волосами на лице. Иногда домовой изображался чересчур волосатым, как Чубакка из «Звёздных войн». Он должен был охранять дом и приносить в крестьянскую избу порядок. Это ясно по названию духа. Но что, если мы скажем: все картинки с домовым, которые вы видите в Интернете, — это неправда? В большой части деревень его представляли как бесплотную сущность, что была везде и нигде одновременно. И всё равно умудрялись делать так, чтобы домовой помогал им выжить. Расскажем как.
Завести кошку — они с домовым будут вместе играть
Собака — лучший друг человека. Правда, будучи на цепи в холодной конуре, они обычно так не считают. Кошка же, получается, лучший друг домового. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zossia
Домовой часто появлялся на людях в виде кошки. Иногда — в обличье мыши, собаки, даже таракана... Но его любимым домашним питомцем оставались представители замечательного вида Felis catus. Если у крестьянина дома они жили — это уже «плюс вайб» для домового, потому что связь между духом жилища и кошкой была нерушима. А ещё, чем больше кошек, тем домовому веселее, да и спрятаться среди них легче. В виде старичка он, конечно, тоже являлся людям. Но котом быть как-то приятнее. И всё это — просто обличья бесплотного духа.
Поставить для домового угощение, вручить подарок и организовать любимую локацию
Любимое место домового — это русская печка. Не вся, лишь одна часть — припечек. Его ещё называли «шесток». Это, наверное, самый тёплый участок в доме, потому что припечек располагается прямо возле устья печи. Выглядит немного похоже на своеобразный кирпичный «поднос», куда можно ставить горшочки. Обычно домовой сидел там часами и наблюдал за людьми. А угощением для него служили суп или молоко, что ставили в угол, ну а в бедных домах иногда и вовсе объедки. Так закрывался цикл финансового неблагополучия в русском селе: бедные кормят домового плохо, тот обижается и делает их ещё беднее. А в крайних случаях, когда было совсем невмоготу, можно сделать домовому одежду. Только следите за руками, если это будут варежки либо перчатки. У домового они обе левые.
Не сомневаться в существовании домового. По крайней мере, вслух
Домовой не имел никакого отношения ни к Богу, ни к святым. Это был капризный дух, и он наказывал тех, кто в него не верил. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hatka
С домовым русские крестьяне жили примерно как герои «Игры в кальмара» с главным организатором изысканного развлечения. Люди духа порядка и уюта почти никогда не видели. Он их видел всегда. И если кто-то сомневался в том, что домовой существует, тот доказывал обратное. Подчас насильственными методами. Например, мог навалиться и затруднить человеку дыхание, пока тот спит. Сейчас уже не разберёшь, какие именно воспоминания крестьянок и крестьян были реальным описанием встреч с домовым, а какие — первыми свидетельствами сонного паралича. И кстати, единственные домочадцы, которые могли увидеть домовика, — снова кошки.
Подкупить домового. Но чем?
Вологодские крестьяне бывало говаривали: «Домовой злопамятен, честен и ничем не подкупен». Если русский человек действительно огорчал «суседку», задобрить его было невозможно ничем, даже вышеупомянутыми подарками в виде еды или одежды. Восстановить разрушенные отношения с духом вашего дома можно было только одним способом. Красным яйцом. Да, примерно как на Пасху. Лакомство красили луковой шелухой и клали там, где домовой любил прятаться: в угол у печки.
Переезд вместе с домовым. Или без него
Хорошего домового могли перевезти с собой, как питомца. Плохого могли оставить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nast Egle
Когда крестьянская семья собиралась переезжать, ребром вставал вопрос: с домовым или нет? Да, несмотря на всесилие этого духа домашнего уюта, можно было вот так просто от него отказаться. В случае если с «суседкой» отношения были хорошими, переезжали как обычно, при помощи дверей. Вредного, плохого домового оставляли в пустом доме, причём обманом. При переезде использовали только окна, а дверь оставалась закрытой. Домовик в это верил и, кажется, не преследовал семью с целью мести. Зато заселяться в этот дом со своим домовым было, наверное, «весело».
Все эти народные лайфхаки работают в том мире, где домовой в избе живёт один. Но в некоторых сёлах люди верили, что духи дома тоже живут семьями. То есть люди делали свои людские дела на физическом плане, а в параллельном мире в той же избе точно так же жили свою повседневность домовые. Похоже на мультивселенные. И кстати, эти продукты лучше домовым не оставляйте, Life.ru выяснил, что ими легко отравиться.
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