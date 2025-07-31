Как привлечь домового, удержать его и даже взять с собой при переезде? 5 уютных секретов русского народа

Кто такой домовой? Объяснить это одновременно и просто, и невероятно трудно. Большинство популярных источников сравнивают его с англосаксонскими гоблинами и представляют в виде их славянской версии. То есть как небольшого, сгорбленного гномикообразного старика с белыми волосами на лице. Иногда домовой изображался чересчур волосатым, как Чубакка из «Звёздных войн». Он должен был охранять дом и приносить в крестьянскую избу порядок. Это ясно по названию духа. Но что, если мы скажем: все картинки с домовым, которые вы видите в Интернете, — это неправда? В большой части деревень его представляли как бесплотную сущность, что была везде и нигде одновременно. И всё равно умудрялись делать так, чтобы домовой помогал им выжить. Расскажем как.

Завести кошку — они с домовым будут вместе играть

Собака — лучший друг человека. Правда, будучи на цепи в холодной конуре, они обычно так не считают. Кошка же, получается, лучший друг домового. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zossia

Домовой часто появлялся на людях в виде кошки. Иногда — в обличье мыши, собаки, даже таракана... Но его любимым домашним питомцем оставались представители замечательного вида Felis catus. Если у крестьянина дома они жили — это уже «плюс вайб» для домового, потому что связь между духом жилища и кошкой была нерушима. А ещё, чем больше кошек, тем домовому веселее, да и спрятаться среди них легче. В виде старичка он, конечно, тоже являлся людям. Но котом быть как-то приятнее. И всё это — просто обличья бесплотного духа.

Поставить для домового угощение, вручить подарок и организовать любимую локацию

Любимое место домового — это русская печка. Не вся, лишь одна часть — припечек. Его ещё называли «шесток». Это, наверное, самый тёплый участок в доме, потому что припечек располагается прямо возле устья печи. Выглядит немного похоже на своеобразный кирпичный «поднос», куда можно ставить горшочки. Обычно домовой сидел там часами и наблюдал за людьми. А угощением для него служили суп или молоко, что ставили в угол, ну а в бедных домах иногда и вовсе объедки. Так закрывался цикл финансового неблагополучия в русском селе: бедные кормят домового плохо, тот обижается и делает их ещё беднее. А в крайних случаях, когда было совсем невмоготу, можно сделать домовому одежду. Только следите за руками, если это будут варежки либо перчатки. У домового они обе левые.

Не сомневаться в существовании домового. По крайней мере, вслух

Домовой не имел никакого отношения ни к Богу, ни к святым. Это был капризный дух, и он наказывал тех, кто в него не верил. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hatka

С домовым русские крестьяне жили примерно как герои «Игры в кальмара» с главным организатором изысканного развлечения. Люди духа порядка и уюта почти никогда не видели. Он их видел всегда. И если кто-то сомневался в том, что домовой существует, тот доказывал обратное. Подчас насильственными методами. Например, мог навалиться и затруднить человеку дыхание, пока тот спит. Сейчас уже не разберёшь, какие именно воспоминания крестьянок и крестьян были реальным описанием встреч с домовым, а какие — первыми свидетельствами сонного паралича. И кстати, единственные домочадцы, которые могли увидеть домовика, — снова кошки.

Подкупить домового. Но чем?

Вологодские крестьяне бывало говаривали: «Домовой злопамятен, честен и ничем не подкупен». Если русский человек действительно огорчал «суседку», задобрить его было невозможно ничем, даже вышеупомянутыми подарками в виде еды или одежды. Восстановить разрушенные отношения с духом вашего дома можно было только одним способом. Красным яйцом. Да, примерно как на Пасху. Лакомство красили луковой шелухой и клали там, где домовой любил прятаться: в угол у печки.

Переезд вместе с домовым. Или без него

Хорошего домового могли перевезти с собой, как питомца. Плохого могли оставить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nast Egle

Когда крестьянская семья собиралась переезжать, ребром вставал вопрос: с домовым или нет? Да, несмотря на всесилие этого духа домашнего уюта, можно было вот так просто от него отказаться. В случае если с «суседкой» отношения были хорошими, переезжали как обычно, при помощи дверей. Вредного, плохого домового оставляли в пустом доме, причём обманом. При переезде использовали только окна, а дверь оставалась закрытой. Домовик в это верил и, кажется, не преследовал семью с целью мести. Зато заселяться в этот дом со своим домовым было, наверное, «весело».