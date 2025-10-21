Плюнули на гаджеты: Зумеры ударились в «бабушкины хобби»

Молодёжь всё чаще выбирает занятия, которые ещё недавно считались «бабушкиными». Зумеры вяжут, вышивают и даже пекут домашний хлеб, и делают это вовсе не ради лайков. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, так они спасаются от тревожности и стараются замедлить бешеный ритм жизни.

Особенно популярны «тихие хобби» у девушек: многие создают уютную одежду своими руками, украшают дом вышивками и дарят друзьям маленькие вязаные аксессуары. Для поколения Z рукоделие стало не просто развлечением, а способом сохранить внутренний баланс и почувствовать спокойствие.

Ранее Life.ru писал, что зумеры нашли способ самовыражения даже в выборе растительного молока для кофе. Для них овсяное – это символ заботы о планете, а кокосовое подчёркивает индивидуальность и вкус к необычному. Молодёжь превращает каждую чашу кофе в часть своей самопрезентации.