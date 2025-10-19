Сектор Газа
19 октября, 16:50

Молоко на губах не обсохло: Зумеры придумали необычный способ самовыражения

Обложка © freepik

Представители поколения Z использует выбор растительного молока для кофе как форму самовыражения и идентификации, рассказал генеральный директор сети кофеен Гнел Амирян. По его словам, овсяное молоко ассоциируется у зумеров с экологичностью и заботой о здоровье, кокосовое подчёркивает индивидуальность, тогда как традиционное коровье символизирует приверженность классике.

Для молодёжи важны не только вкусовые качества, но и визуальная составляющая напитка, что проявляется в популярности цветных латте, кофе со специями и цветочными нотами. Через такие детали, как выбор стакана и рецептуры, зумеры определяют свою принадлежность к определённым сообществам и демонстрируют жизненные ценности.

«Фото напитка в сторис — часть самопрезентации, как фильтр или фон в соцсетях», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Без Wi‑Fi, но живы: Эксперты объяснили, почему зумеры не исчезнут при глобальном крахе

Ранее Life.ru рассказал, как разные поколения — миллениалы и зумеры — относятся к заработной плате и балансу между работой и личной жизнью. Кстати, зумеры прогуливают работу с похмелья, поэтому Британия идёт на радикальные меры.

