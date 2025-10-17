Сверхурочная работа ради зарплаты мечты: Отличия зумеров от миллениалов

Медиахолдинг «Просто» провёл масштабное исследование, чтобы выяснить, как разные поколения — миллениалы и зумеры — относятся к заработной плате и балансу между работой и личной жизнью. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Исследование показало, что миллениалы чаще довольны своей зарплатой (27%), чем зумеры (21%). Это объясняется тем, что миллениалы уже успели построить карьеру и занять более высокооплачиваемые должности. Однако, когда речь заходит о неудовлетворённости доходом, большинство и миллениалов (80%), и зумеров (89%) винят в этом себя: 73% зумеров и 41% миллениалов считают, что им не хватает опыта и навыков.

Интересно, что доля тех, кто винит в низкой зарплате работодателя, выше среди миллениалов (19%) — 17% считают, что им просто не хотят платить больше. У зумеров этот показатель всего 8%. И те, и другие хотят получать около 250 тысяч рублей в месяц, но аппетиты у миллениалов немного выше — в среднем 335 тысяч рублей против 255 тысяч у зумеров. Большая разница в запросах вполне объяснима — у зумеров ещё нет детей и семейных обязательств.

Однако самое главное различие между поколениями заключается в отношении к переработкам. Целых 43% миллениалов готовы работать «сверхурочно» (8–12 часов в день), чтобы получать зарплату мечты. Зумеры, напротив, не готовы жертвовать своим личным временем, даже ради высоких доходов.

Мнения миллениалов и зумеров о том, что нужно для достижения успеха, практически совпадают. 45% миллениалов и 41% зумеров считают, что нужно «усердно работать и много учиться». При этом 43% миллениалов и 44% зумеров уверены, что без связей на хорошую должность не попасть. Доля тех, кто надеется на случай, невелика — 13% у миллениалов и 15% у зумеров.

При выборе работы и миллениалы, и зумеры ставят на первое место удобный график (41% и 49% соответственно), зарплата — лишь на втором месте (25% и 23% соответственно). Важное значение также имеет коллектив (18% для миллениалов и 20% для зумеров). Для миллениалов, в отличие от зумеров, важна удалённость офиса от дома (13% против 3%) — это связано с тем, что у них чаще есть дети.

Миллениалы, пережившие кризис 2008 года, ценят стабильность и карьеру. Зумеры более прагматичны и не готовы жертвовать личным временем ради работы. Но для всех поколений удобный график и дружный коллектив важнее высокой заработной платы.

Тем временем, эксперты считают, что заявления о массовой «невыживаемости» молодёжи при глобальном коллапсе из-за цифровой зависимости сильно преувеличены. Хотя проблема зависимости от технологий действительно существует и вызывает тревогу у психологов, реальные исследования показывают, что молодое поколение не утратило способность адаптироваться к кризисам. По мнению психологов, сильная сторона поколения зумеров в их умении оперативно находить информацию и отсеивать ненужное.