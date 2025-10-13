Без Wi‑Fi, но живы: Эксперты объяснили, почему зумеры не исчезнут при глобальном крахе

Эксперты считают, что заявления о массовой «невыживаемости» молодёжи при глобальном коллапсе из-за цифровой зависимости сильно преувеличены. Хотя проблема зависимости от технологий действительно существует и вызывает тревогу у психологов, реальные исследования показывают, что молодое поколение не утратило способность адаптироваться к кризисам.

«Конечно, привычка к комфорту способствует лености, но в случае критической необходимости у дееспособного человека включается механизм самосохранения, заложенный природой», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта Дмитрия Пурпурсевича-младшего.

С биологической точки зрения, человек – это существо, способное к адаптации, приспосабливающееся к любым изменениям окружающей действительности. Именно эта способность дала нам возможность как виду выживать на протяжении веков. И в критической ситуации дремлющие навыки активизируются. И если у старшего поколения необходимые для выживания умения в необходимый момент проявлялись, то почему у молодёжи должно быть иначе, задалась вопросом психолог Ксения Мосунова.

По её словам, выживание – это мгновенная реакция на угрозу: удар, бегство, замирание. А устойчивость – это способность не просто выжить, а восстановиться и продолжать развиваться после пережитого потрясения. По мнению психологов, сильная сторона поколения зумеров в их умении оперативно находить информацию и отсеивать ненужное.

Кроме того, у них отлично развита способность к социальному взаимодействию. Организация встреч, согласование распределения ресурсов, объединение усилий в группе – ключевой навык коллективного выживания. И все эти способности ярко проявились во время пандемии, когда молодые люди объединялись в волонтёрские организации, чтобы оказывать помощь пожилым родственникам и соседям, доставляя им еду и лекарства.

«Молодое поколение отличает высокая толерантность к неопределённости. Они привыкли, что мир нестабилен, и психологически лучше к этому готовы, чем их родители, которые жили в периоды застоя и стабильности», — пояснила Мосунова.

В связи с этим, вопреки пессимистичным прогнозам паникёров, в случае масштабной чрезвычайной ситуации жизнь, хоть и станет намного менее комфортной, но определённо не остановится.

