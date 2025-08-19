Рехабы против «залипания»: Стало известно, как в России борются с цифровой зависимостью

В России действуют рехабы для борьбы с цифровой зависимостью. Однако с годами данная проблема становится всё актуальнее, поэтому для людей, зависящих от соцсетей и видео, могут быть открыты новые учреждения. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

«Они уже создаются, мы же понимаем, что это такое. Сегодня это, по сути дела, работа всех психотерапевтов и психиатров», — отметила парламентарий.

По её словам, от цифровой зависимости сегодня страдают не только дети, но и взрослые. Причём речь идёт как о соцсетях, так и о компьютерных играх. Тем не менее услуги цифрового детокса в России считаются элитарными и стоят довольно дорого, обратил внимание психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский.

«Само по себе лечение связано с обучением цифровому контролю, сдерживанию себя от постоянного интереса к жизни других людей. Но это сложно добиться на практике, если сам человек не будет себя сдерживать в обычной жизни», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил, что лечение в цифровом рехабе не всегда может быть эффективным, поскольку интернет уже стал частью повседневной жизни. Соответственно, после выхода из учреждения человек снова погружается в виртуальный режим, из-за чего проблемы возвращаются.