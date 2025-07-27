Страдает весь позвоночник: Life.ru узнал у врача, как избежать синдрома смартфонной шеи

Синдром смартфонной шеи (TextNeckSyndrome) впервые ввёл в медицинскую практику американский физиотерапевт Дин Фишман в начале 2010-х годов. Термин появился как ответ на растущую проблему среди пользователей мобильных устройств, которые проводили значительное время с наклоненной вперед головой. В чём его опасность и как он выявляется, Life.ru узнал у заведующего травматолого-ортопедическим отделением НКЦ №2 РНЦХ им. Б.В. Петровского, врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Рената Нурмухаметова.

Современные исследования показывают, что более 60% пользователей смартфонов испытывают симптомы синдрома. Средний возраст пациентов составляет 25-35 лет. Женщины страдают чаще мужчин, а распространённость растёт с увеличением времени использования гаджетов.

Для синдрома смартфонной шеи характерны такие симптомы, как: хроническая боль в шее, головные боли, онемение верхних конечностей, ограничение подвижности, нарушения сна, усталость. Ренат Нурмухаметов Заведующий травматолого-ортопедическим отделением НКЦ №2 РНЦХ им. Б.В. Петровского, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук

Врач предупредил, что длительное пребывание в неправильной позе может привести к возникновению и сохранению нарушений опорно-двигательного аппарата. Это негативно влияет на шею, плечи и пояснично-крестцовый отдел позвоночника. К возможным осложнениям можно отнести хроническую боль, дегенеративные изменения, нарушения кровообращения, стойкие изменения осанки.

«Только представьте. При наклоне шеи в 15° нагрузка на неё увеличивается более чем в два раза (примерно до 12 кг). При наклоне в 30° — до 18,14 кг, а при наклоне в 45° — до 22,23 кг. При наклоне в 60° нагрузка возрастает более чем в пять раз и составляет 27,22 кг», — пояснил Нурмухаметов.

В исследованиях характерными проявлениями синдрома смартфонной шеи были раздражительность, стресс, тревожность, проблемы в общении и снижение успеваемости, добавил врач. К профилактическим мерам можно отнести разработку эргономичных устройств, создание программ упражнений, образовательных программ, лечение и реабилитацию, пояснил ортопед.

Комплексная терапия включает консервативные методы (мануальная терапия, лечебная физкультура, физиотерапия и медикаментозная терапия) и профилактические меры (коррекция рабочего места, регулярные перерывы, использование специальных устройств, укрепление мышечного корсета).

Врач советует не сидеть подолгу в смартфоне и делать частые перерывы, а также избегать длительных статичных поз. Устройство стоит располагать так, чтобы снизить нагрузку как на голову/шею, так и на верхние конечности. Следует избегать многократного повторения движений, например, длительного печатания или свайпов. Кроме этого не стоит держать долго в одной руке большие или тяжёлые устройства.