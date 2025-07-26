Нутрициолог рассказала, кому полезно пить томатную воду, ставшую главным трендом этого лета

Томатная вода вытеснила огуречную воду с базиликом и лимонную воду, став главным трендом этого лета. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru, что это за напиток и действительно ли он полезен.

В чём особенность помидорного сока? В том, что это действительно такой достаточно уникальный продукт, в нем большое количество различных витаминов и минералов. И железо есть, и магний есть, и витамины группы А есть, и В. То есть это очень сам по себе полезный продукт. И мало того, томатный сок, и, соответственно, томатная вода, так называемая, она способствует повышению иммунитета. Очень хорошо работает со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина. Ольга Бурлакова Нутрициолог

По словам специалиста, томатная вода может быть особенно полезна в жаркое время года для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к скачкам давления. Она может помочь легче переносить жару и улучшить реакцию сердечно-сосудистой системы на перепады погоды. Бурлакова также подчеркнула, что томатная вода способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижению уровня холестерина.

«Естественно, летом, в жару, когда у людей есть риск повышения артериального давления в жаркую погоду или скачки давления, и в целом проблемы с холестерином у многих, то такая томатная вода помогает людям легче переносить жаркое время года и действительно способствует лучшему реагированию сердечно-сосудистой системы на жару или в целом на перепады погоды», — пояснила нутрициолог.