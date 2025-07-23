Новый безумный тренд: Мамы-блогеры начали готовить блины из грудного молока

В Сети появился новый тренд, который вызывает противоречивые ощущения у пользователей. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, мамы начали готовить блины из грудного молока.

Мамы-блогеры начали готовить блины из грудного молока. Видео © TikTok/Alina Emish

Женщины активно публикуют в социальный сетях рецепты, где главным ингредиентом стало собственное сцеживаемое молоко. По их мнению, можно теперь не выливать остатки, а замораживать их и использовать в дальнейшем для приготовления подобных лакомств. Но пользуется популярностью пранк над мужьями. Героини роликов кормят такими блинами мужей и записывают на камеру их реакцию, когда озвучивается «натуральный ингредиент».