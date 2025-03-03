Защита от всех болезней: Онищенко объяснил, почему грудное молоко уникально

«Поэтому, когда ребёнок находится на грудном вскармливании, в первый год жизни, он защищён, потому что мать наряду с молоком, которое его и кормит, и которое дает ему всё, она [мама] ещё ему передаёт иммунитет, но это называется пассивный иммунитет, потому что мать его уже выработала, в иммунной памяти её есть. И вот молоко является тем инструментом, который передаёт иммунитет ребёнку», — объяснил он в эфире радио Sputnik.