Защита от всех болезней: Онищенко объяснил, почему грудное молоко уникально
Академик Онищенко: Только материнское молоко даёт необходимый иммунитет ребёнку
В первый год жизни дети получают необходимый иммунитет только при грудном вскармливании матерью. Об этом заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач и экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Поэтому, когда ребёнок находится на грудном вскармливании, в первый год жизни, он защищён, потому что мать наряду с молоком, которое его и кормит, и которое дает ему всё, она [мама] ещё ему передаёт иммунитет, но это называется пассивный иммунитет, потому что мать его уже выработала, в иммунной памяти её есть. И вот молоко является тем инструментом, который передаёт иммунитет ребёнку», — объяснил он в эфире радио Sputnik.
Онищенко отметил, что РАН выступает за естественное вскармливание детей, которому в современных реалиях зачастую находят замену. Дело в том, что многим матерям нужно работать и они лишены возможностью на постоянной основе находиться с ребёнком и кормить грудью, как это было задумано природой.
Ранее в соцсетях стал распространяться очередной сомнительный тренд: ведущие собственные блоги мамы устроили соревнование — кто дольше прокормит чадо грудным молоком. Пока что лидерство удерживает женщина, которая кормит грудью семилетнюю дочь.
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