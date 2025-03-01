Психолог рассказала, почему грудное вскармливание подросших детей — это не нормально

В Интернете набирает популярность соревнование среди молодых мам, в ходе которого они состязаются в том, кто дольше кормит своего ребёнка грудью. Некоторым из этих детей по 5—7 лет. Член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию (AKEV) Анна Заговорина в беседе с 360.ru рассказала почему это негативно влияет на психику женщины и её малыша.

«И здесь нужно понимать, в чём проблема мамы, почему она не может по-другому выражать свою любовь. Надо что-то делать с детско-родительскими отношениями в этой паре», — рекомендует она.

По словам специалиста, у матери должен быть другой набор из способ, с помощью которых она даёт ребёнку свою заботу и любовь. Использовать кормление грудью, чтобы обратить на себя внимание, ни в коем случае не стоит.

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова считает, что таким образом мамы-блогерши преследуют исключительно свои собственные цели.

«Есть у меня интересы, профессия, которая мне интересна, куда я иду развиваться, где я могу приложить силы? Либо я могу хайповать, как-то показывать себя?» — сказала эксперт.

Так, женщина просто использует ребёнка в своих интересах. Ей важно выделиться, запомниться, получить внимание и продвинуть себя. Резенова отметила, что прекращать кормить ребёнка грудью следует уже после трёх лет. Затем начинается его процесс спеарации от матери.