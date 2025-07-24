Сомнительная польза: Диетолог оценила кулинарные эксперименты мам-блогеров с грудным молоком

Использование грудного молока в кулинарии — это модный, но спорный тренд, который вызывает немало вопросов. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала Life.ru использование грудного молока в приготовлении блюд, в том числе блинов, и отметила, что важно учитывать, кипятится ли молоко или добавляется сырым, поскольку термическая обработка влияет на его полезные свойства.

По словам медика, грудное молоко является уникальной жидкостью, богатой иммуноглобулинами, что особенно важно для младенцев с ещё не сформировавшейся иммунной системой.

Грудное молоко — уникальная жидкость, содержащая большое количество иммуноглобулинов, поскольку у младенцев ещё нет собственной иммунной системы, и они используют иммунную память, накопленную матерью и переданную через поколения. Эти антитела помогают ребёнку противостоять вирусам, бактериям и аллергенам, позволяя адекватно реагировать на агрессивную внешнюю среду после рождения. Елена Соломатина Врач-диетолог

Кроме того, в его составе присутствуют гормоны, ферменты, жиры, белки и углеводы, необходимые для развития ребёнка, а также микроорганизмы, формирующие микробиом кишечника.

Для взрослых употребление грудного молока в небольших количествах не представляет серьёзной опасности, однако после термической обработки многие полезные компоненты теряют свои свойства.

«Для взрослых употребление женского молока не представляет серьёзной опасности, если речь не идёт о больших количествах, однако в термически обработанном виде, например, в магазинных продуктах, многие полезные компоненты теряют свои свойства, и такое молоко становится аналогичным молоку других животных», — отметила врач.

В заключение Соломатина отметила, что использование грудного молока в кулинарии для взрослых скорее является модным трендом, который, вероятно, со временем исчезнет, хотя оно и немного полезнее, чем магазинное.