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25 июля, 02:40

Ортопед рассказал, какая летняя обувь идёт с плоскостопием и невромой «в подарок»

Ортопед Беляков: Неправильная обувь может привести к плоскостопию и невроме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Летом наши ноги подвергаются серьёзным испытаниям. Жара, открытая обувь, долгие прогулки – всё это может привести к проблемам со стопами. Врач травматолог-ортопед НКЦ 3, ФГБНУ им. Б. В. Петровского Дмитрий Беляков рассказал Life.ru, как правильно выбирать летнюю обувь, чтобы не заработать плоскостопие и другие неприятности.

Когда выбираете обувь, необходимо достать стельку, поставить на неё стопу и оценить, насколько стопа находится в пределах стельки. В местах, где стопа свисает, будет возникать давление — чаще в переднем отделе с узким носком. Это приводит к развитию поперечного плоскостопия, натоптышей, молоткообразной деформации пальцев, отклонению первого пальца стопы наружу, образованию болезненных шишек и невром.

Дмитрий Беляков

врач травматолог-ортопед НКЦ 3, ФГБНУ им. Б. В. Петровского

Когда выбираете обувь, необходимо достать стельку, поставить на неё стопу и оценить, насколько стопа находится в пределах стельки. В местах, где стопа свисает, будет возникать давление — чаще в переднем отделе с узким носком. Это приводит к развитию поперечного плоскостопия, натоптышей, молоткообразной деформации пальцев, отклонению первого пальца стопы наружу, образованию болезненных шишек и невром.
Когда выбираете обувь, необходимо достать стельку, поставить на неё стопу и оценить, насколько стопа находится в пределах стельки. В местах, где стопа свисает, будет возникать давление — чаще в переднем отделе с узким носком. Это приводит к развитию поперечного плоскостопия, натоптышей, молоткообразной деформации пальцев, отклонению первого пальца стопы наружу, образованию болезненных шишек и невром.

По словам эксперта, неврома стопы — это доброкачественное разрастание нервной ткани из-за сдавливания костями. Она вызывает боль, жжение и онемение в пальцах.

«Когда пациент приходит на приём к травматологу, такие «метки», как натоптыши, могут многое рассказать о стопах и их владельце. Очень часто люди годами выбирают неправильную обувь, жертвуя здоровьем ради моды», — констатирует врач.

Чтобы сохранить здоровье стоп летом, следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Длина: Обувь должна быть на 0,5–1 см длиннее пальцев в передней части.
  2. Каблук: Идеальный вариант — небольшой каблук (1–2 см). Он помогает равномерно распределить нагрузку на стопу. Высокий каблук перегружает передний отдел, а плоская подошва может способствовать прогрессированию плоскостопия.
  3. Ремешки и фиксация: Избегайте узких ремешков, которые могут вызвать отёки и воспаление сухожилий.
  4. Материалы: Выбирайте обувь из дышащих материалов, чтобы ноги не потели и не развивались грибковые инфекции.

Самое главное — обувь должна быть комфортной.

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Ранее Life.ru писал о том, к чему может привести ношение промокшей обуви целый день. Врач предупредила о риске грибковых инфекций, язв и цистита. Даже небольшое пренебрежение здоровьем может обернуться серьёзными проблемами.

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Андрей Горяничев
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